Viúva de imigrante que foi morto em Mauá pede justiça

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



11/02/2022 | 08:29



O sonho de melhorar a qualidade de vida da família foi o que trouxe o venezuelano Marcelo Antônio Larez Gonzalez, 21 anos, até o Brasil. O jovem chegou ao País com apenas 19 anos e trabalhava como ajudante de pedreiro para sustentar a mulher, Eliannis Del Vale, 24, e os quatro filhos do casal. A esperança por uma vida melhor foi interrompida no dia 3 de fevereiro, no Jardim Oratório, em Mauá, por causa de dívida de R$ 100. Marcelo foi brutalmente asasinado pelo proprietário do imóvel que morava com a família, com um tiro no peito na frente da mulher e das quatro crianças.

O crime aconteceu na casa do venezuelano, depois que o locatário do imóvel, Alberto Pimentel de Oliveira, 41, foi cobrar uma quantia restante referente ao aluguel do espaço ­ o valor era R$ 500 e naquele mês a família conseguiu pagar apenas R$ 400. Segundo testemunho de Eliannis à polícia, a briga entre os dois ficou mais intensa depois que Marcelo alegou que o proprietário da casa devia cerca de R$ 300 para o irmão da sua mulher. Alberto então disparou um tiro no peito do imigrante e fugiu do local.

O autor do crime teve a prisão temporária decretada e está detido desde a última terçafeira. O caso está registrado no 1°DP de Mauá e, segundo informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado, "a unidade trabalha para finalizar o inquérito e relatá-lo ao Poder Judiciário".

A viúva do jovem ainda não consegue acreditar que perdeu o companheiro de maneira tão violenta e afirma que a família nunca teve problemas com o autor do crime. "Morávamos lá havia oito meses e nenhuma vez deixamos de pagar ele, ou tivemos algum tipo de desavença. Ele não matou meu marido por causa do dinheiro, matou ele porque quis", desabafa Eliannis. Ela pede por justiça e espera que o caso seja solucionado quanto antes.

"A única coisa que quero agora é que a justiça seja feita. Marcelo era um homem bom, que trabalhava muito para mudar a realidade da nossa família. Quando o asasino entrou na nossa casa nunca imaginei que poderia acontecer isso. Ele morreu diante dos nossos olhos, é uma cena que nunca iremos esquecer. Queremos que ele continue na prisão e pague por tirar a vida do pai dos meus filhos", conta emocionada Eliannis, que ainda continua. "Nós éramos felizes e tínhamos um futuro pela frente", finaliza.

AJUDA

Assustados e com medo depois do ocorrido, a família decidiu se mudar da casa onde tudo aconteceu e contou com ajuda de um vizinho, que cedeu um espaço que ainda está em construção para eles ficarem temporariamente. Eliannis divide o local com os quarto filhos, sua avó, mãe, padastro e mais três irmãos ­ os familiares chegaram da Venezuela há 20 dias. Sem renda, a viúva conta com doações de amigos e vizinhos para sustentar a família.

Legislativa cobra investigação da polícia

A Comissão de Direitos Humanos da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) enviou na terça-feira um ofício à Polícia Civil cobrando investigação mais apurada do assassinato do jovem venezuelano Marcelo Antônio Larez Gonzalez, 21 anos . No documento, o presidente da comissão e deputado estadual Emidio de Souza (PT) pediu para que o órgão tome “as providências necessárias para a devida investigação a fim de esclarecer os fatos e punir o responsável”, descreveu o parlamentar. Uma das suspeitas é que a motivação do crime seja xenofobia, que é desconfiança, temor ou antipatia por pessoa estrangeira.

O deputado ainda pretende convidar a família da vítima para prestar depoimento. O assunto será discutido na comissão na próxima semana. “Precisamos oferecer todo acolhimento a essa família, que ficou desamparada com a morte do jovem imigrante. Esse é um caso de barbárie sem tamanho, com total banalização da morte e desvalorização da vida humana. Enviamos o ofício para que o autor desse crime seja julgado e condenado pelo que ele fez. Esse é o papel da Comissão de Direitos Humanos, cobrar e acompanhar para que o caso não seja esquecido ou o culpado fique impune”, esclarece Souza.

Para o parlamentar, o caso de Mauá é bem semelhante com o crime que ocorreu no Rio Janeiro, onde o imigrante Moïse Kabagambe foi espancado até a morte por cerca de 15 minutos com pedaços de pau em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. No caso, o crime ocorreu porque o jovem congolês teria ido cobrar o gerente do quiosque para o pagamento de duas diárias atrasadas. Ele trabalhava no local como ajudante de cozinha. “Dias após o brutal assassinato do refugiado congolês outro jovem negro e imigrante foi morto por motivo fútil. Esses casos estão crescendo cada vez mais devido ao ódio e ao preconceito que vêm sendo disseminados, principalmente depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro (PL)”, afirmou o deputado.