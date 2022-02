Mato alto gera invasão de animais no bairro São José

Renan Soares

Especial para o Diário



11/02/2022 | 08:22



Terreno localizado no bairro São José, em São Caetano, tem causado enorme transtorno para moradores e comerciantes do entorno. No espaço, grande matagal cresce há algum tempo e, com isso, aumenta a presença de animais como sapos, ratos, insetos e até escorpiões.

A equipe de reportagem esteve no local e constatou que o matagal está volumoso. A visão do lugar é bastante prejudicada, visto que existe muro branco que protege a propriedade, mas, por um pequeno portão de metal, é possível visualizar o tamanho da mata dentro do terreno, localizado na Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, próximo à rotatória que liga a via às ruas Antônio da Fonseca Martins e Luiz Cláudio Capovilla Filho. O espaço fica entre dois comércios.

Entre as pessoas insatisfeitas com a situação está o comerciante Carlos Eduardo, 28 anos, trocador de óleo em uma oficina bem ao lado do terreno. "Desde que começou a crescer esse mato aqui do lado ninguém vem, a Prefeitura não vem, abandonaram, e de alguns meses para cá estão saindo alguns bichos. Aqui mesmo já entraram três sapos", relata o funcionário.

Entre os animais citados pelo comerciante estão ratos e insetos, ele diz ainda temer a invasão de sapos enquanto atende clientes. Carlos trabalha na oficina há um ano e dois meses e afirma que, nesse período, o matagal ao lado não passou por poda nenhuma vez. O comerciante disse que já recebeu a mesma denúncia de outros vizinhos.

A mesma situação é vivenciada por André Nogueira, 40, que é instalador automotivo e tem um ponto na frente do terreno. O comerciante também aponta a situação de invasão de animais, relatando que o lugar é alvo até dos próprios moradores, que jogam lixo no local. O funcionário trabalha na oficina há cinco anos e admite que poucas vezes o lugar foi podado. "Uma vez por ano e olhe lá", disse.

Procurada pelo Diário sobre os problemas apresentados pelos moradores, a Prefeitura de São Caetano retornou por meio Seohab (Secretaria de Obras e Habitação) afirmando que o terreno é particular e pertence à Enel. Já a empresa de geração e distribuição de energia informou, por meio de nota, que encaminhará uma equipe para vistoriar o local hoje e, em seguida, fará a programação para a manutenção do terreno.