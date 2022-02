O Metrô avança

Do Diário do Grande ABC



A tão desejada ligação metroviária entre Grande ABC e Capital deu ontem passo significativo. O secretário de Estado de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, e o diretor-presidente do Metrô, Silvani Pereira, estiveram em Santo André em audiência com o prefeito Paulo Serra (PSDB) para dar detalhes da Linha 20-Rosa, cujo projeto básico deve ser licitado no ano que vem. Aos poucos, o sonho da população regional, que já foi tema de ampla campanha deste Diário, vai ganhando contornos de realidade.



O projeto apresentado ontem é bastante detalhista. A Linha 20-Rosa vai ter 33 quilômetros de extensão e traçado totalmente subterrâneo. Serão 24 estações, sendo 18 na Capital, duas em São Bernardo e quatro em Santo André. Cinquenta composições devem transportar, em média, 1,29 milhão de pessoas diariamente.



O próximo passo do Metrô será licitar, em 2023, o projeto básico do ramal que servirá o Grande ABC – o primeiro a romper os limites geográficos da Capital. Nesta fase serão definidos, além da viabilidade técnica da obra e dos impactos causados pelo empreendimento, os custos de implantação da Linha 20.



É nesta etapa que reside o principal desafio do governo estadual: buscar as fontes de financiamento suficientes para garantir a execução da proposta, sem sobressaltos. Foi nela que, infelizmente, esbarrou o projeto anterior, da Linha 18-Bronze, substituída pelo BRT, o sistema de transporte rápido por ônibus, exatamente por causa do custo expressivo, incapaz de ser suportado pelo orçamento estadual.



Com mais tempo para se preparar, o Estado tem agora a oportunidade de planejar com mais eficiência a captação do dinheiro – que extrapola o bilhão de reais – e como vai acomodar o financiamento nas despesas correntes.



O certo é que a solenidade de ontem, em Santo André, devolveu ao morador do Grande ABC a esperança de, em breve, contar com o que existe de mais moderno nos meios de transporte em massa. A torcida, agora, é para que o Metrô chegue à região o mais rápido possível.