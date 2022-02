A cidade compacta e a função social

Do Diário do Grande ABC



Para produzir cidade mais justa e sustentável, é preciso enfrentar vazios urbanos (terrenos sem construção), áreas desocupadas (imóveis edificados sem uso) e subutilizadas (terrenos com pouca área edificada em relação à dimensão), visando valorizar o entorno. Parasitárias, estas reservas especulativas degradam arredores e comprometem o esforço público de qualificação da urbanização e investimentos privados. Há muitos anos, este enfrentamento é ideologizado. Aquilo que, como em Nova York, deveria ser visto como elemento ao desenvolvimento econômico – desincentivo à ociosidade e à baixa utilização incompatível com projetos urbanos, pressionando para que reservas especulativas sejam colocadas no mercado e alimentem o ciclo produtivo imobiliário –, aqui é visto como política ‘esquerdista’.



Foi com dificuldade, mas com satisfação, que este debate foi vencido em São Paulo pela Lei da Função da Propriedade em 2011. Em especial, mais pelos resultados que argumentos, a ponto de o setor imobiliário ser o primeiro a compreender importância do instrumento legal. Função social da propriedade era vista não como deveria ser – política de incentivo à produção habitacional, às atividades econômicas e imobiliárias –, mas como punição. Esta visão também precisou ser enfrentada, criando-se ‘portas de saída’ para que progressividade do IPTU dos vazios urbanos e sua desapropriação fossem não objetivo, mas último recurso, portanto, resultados a serem evitados. Objetivo primeiro do instrumento urbanístico que é aplicado nestes casos não é tributário, mas urbanístico. Tributação progressiva no tempo e, em último recurso, desapropriação decorrem da inação de proprietários que insistem em não dar à propriedade função social conforme a lei, mesmo após serem instados a isso.



Meta não é arrecadar mais IPTU ou desapropriar, mas fazer com que áreas vazias, desocupadas ou subutilizadas tenham destinação compatível ao adensamento sustentável para regiões onde estão inseridas e se integrem na cidade, produzindo moradia em áreas infraestruturadas, além de oportunidades de negócios e desenvolvimento. Esta produção habitacional que aliviará pressão sobre áreas de risco ou ambientalmente sensíveis. É da intensificação do uso destas áreas que surge cidade moderna. Espaços que aumentarão oferta de moradia próximas do emprego com infraestrutura ou, ainda, renovação de locais antes produtivos que se tornaram degradados para atividades econômicas, gerando emprego e riqueza. Certamente, o custo aparente da produção é maior que explosão desenfreada da periferia, mas é preciso levar em conta externalidades – em especial, o enorme custo ambiental e de mobilidade – para verificar que ser sustentável é mais barato no médio e longo prazos.



José Police Neto é superintendente de planejamento estratégico. Reinaldo Bascchera é diretor de desenvolvimento urbano.



PALAVRA DO LEITOR

Subvariante

Moro na Espanha e muita gente pegou essa variante aqui, e quem morreu não tinha vacina (Santo André monitora morador infectado com a subvariante). Aqui (Espanha) só não tomou as três doses quem não quis. A Espanha vai sair da pandemia. A Covid vai virar doença como outra qualquer porque já foi constatado que o número de mortes hoje já não é mais pandêmico.

Cristina Cortez Suarez

do Instagram



Câmara – 1

Isso é a verdadeira prova de que esses vereadores não merecem estar em um plenário (Câmara debate moções por mais de uma hora). A cidade (São Bernardo) cheia de buracos, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) lotadas e os caras preocupados com podcast e dar chave da cidade para o presidente. Lamentável!

Roberto Andrade

do Facebook



Câmara – 2

Estão sem o que fazer mesmo esses vereadores (de São Bernardo), hein? Com tantas demandas que a cidade tem, ficam desperdiçando tempo e recursos com assuntos sem relevância alguma para os munícipes. Vereadores têm que fiscalizar o trabalho do prefeito, que, aliás, sempre correu solto pelo mandato.

Diego Vieira

do Facebook



Nazismo

Intolerância contra os intolerantes! Sim! É isso mesmo! Para que existam a liberdade e a democracia é preciso que aqueles que atentem contra isso não tenham espaço! O nazismo é um marco sim, mas isso vale para qualquer ideologia que pregue a morte e o fim do Estado democrático de direito! Nesse caso em específico, é preciso proibir porque incentiva ações que ferem diretamente outras pessoas, não tem ligação com a gestão, e sim com a essência da ideologia. Ninguém vai deixar de falar sobre o nazismo, mas sempre devemos manter a perspectiva de que é errado e precisa ser combatido! A tolerância só existe porque nos permitimos não tolerar os intolerantes!

Leandro Marques

Santo André



Medicamentos

Todo mês retiro no Poupatempo de São Bernardo medicamentos para minha mãe com horário agendado. Só que os horários não estão sendo cumpridos. A espera ultrapassa uma hora, o que causa aglomerações, pois não há espaço para todos sentarem, daí que ficam pessoas em pé atrapalhando o fluxo. Nesta semana esperei uma hora e 20 minutos. Não adianta ser preferencial, pois a chamada no painel é por ordem de chegada. Lembro também que o medicamento Alfaepoetina está em falta, sem previsão de quando vai chegar.

Keiko Sakata

São Bernardo



Água

Desde dezembro temos sofrido em toda a região Sudeste e em vários outros Estados precipitações pluviométricas acima das médias observadas durante muitos anos. Entretanto, seguimos sendo bombardeados com notícias ameaçantes de escassez de recursos hídricos para uso público e para geração de energia (Setecidades, dia 5). O volume apresentado é sempre igual ao original, mais o volume das chuvas, menos o volume consumido. Ora, se chove acima de qualquer média e o volume não aumenta significa que o consumo de água é sempre maior que a depositada pela chuva, e que, ao que parece, nunca mais será totalmente preenchido. O que está errado? O tamanho do reservatório não é adequado para o volume de consumo, e demasiado grande para ser completado apenas com as chuvas. Até lá, quando se empenharão investimentos necessários para cumprir a equação volume de água consumido igual ao volume de água colhida na chuva, entre o tempo médio de uma chuva e outra? Quem será o gestor político que nos ajudará a não mais temer a falta de água e acreditar nas informações técnicas?

Ruben J. Moreira

São Caetano