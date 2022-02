Estado envia 100 pistolas para GCM de Sto.André

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



11/02/2022



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André recebeu ontem do governo do Estado pacote com 100 pistolas para reforçar a ronda ostensiva pelas ruas da cidade. Os equipamentos estavam sendo utilizados por agentes da Polícia Civil e vão integrar e substituir parte do armamento que era utilizado pela corporacão. O valor das pistolas é de aproximadamente R$ 350 mil.

“Nosso programa de investimento na GCM é permanente, valorizando o profissional de carreira, com equipamentos, armas, coletes, novas viaturas, além do nosso COI (Centro de Operações Integradas), que receberá 500 novas câmeras, e do Comitê Integrado de Segurança, que mostra que a integração das polícias é o caminho para uma cidade mais segura para nossa gente”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

As tratativas de doação do armamento já estão finalizadas e todas elas regularmente documentadas e identificadas com o brasão da GCM de Santo André. Os novos equipamentos serão destinados às equipes táticas da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) e Romo (Rondas com Motocicletas), essencialmente em situações de maior risco à vida.

O prefeito destacou ainda que é necessária mudança na legislação para que o trabalho das polícias seja mais efetivo e que as pessoas que cometem crimes sejam punidas. “Temos nos empenhado, inclusive via Consórcio Intermunicipal (do Grande ABC), mandando uma mensagem aos parlamentares e ao presidente da República <CF51>(Jair Bolsonaro-PL)</CF>, para que entre na pauta a questão da atualização do Código de Processo Penal, com penas mais duras. Tivemos caso na nossa cidade em que a GCM prendeu a mesma pessoa quatro vezes na semana pelos pequenos delitos, e isso é um convite para a impunidade”, lamentou o tucano.





EMENDA PARLAMENTAR

Além das 100 pistolas doadas pelo governo do Estado, outras 26 pistolas foram entregues ontem por meio de uma emenda parlamentar recebida pelo município da deputada federal Katia Sastre (PL). O valor da emenda, de R$ 130 mil, foi utilizado por Santo André também para a aquisição deste armamento.

“A GCM está equipada, treinada e valorizada. Saber que podemos proporcionar melhores condições de trabalho e também aumentar a sensação de segurança da população mostra que estamos no caminho certo, sempre integrados com as demais forças policiais do município”, comemorou o secretário de Segurança Cidadã, Edson Sardano.