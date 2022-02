TSE reconhece Clóvis Volpi como prefeito de Ribeirão Pires

Evaldo Novelini

10/02/2022



O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) reconheceu na noite desta quinta-feira (10), por unanimidade, o registro de candidatura do prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL). Os outros seis ministros da Corte seguiram o parecer do relator e presidente do órgão, Luís Roberto Barroso, que rejeitou o recurso impetrado pelo ex-prefeito Kiko Teixeira (PSDB) e pelo ex-prefeiturável Felipe Magalhães (PT).

O placar final apontou 7 a 0 em favor do prefeito. “Sempre tive convicção da legalidade da minha candidatura. E todos sabiam disso, mas preferiram tumultuar o processo. Vamos focar na gestão da cidade e realizar as obras com os recursos que conquistamos”, disse Volpi.

Em julho do ano passado, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) aceitou pedido para cassar o diploma de Volpi, mas garantiu que o prefeito poderia recorrer na cadeira. O argumento foi o de que Volpi teve rejeitadas as contas de 2012, último ano de seu segundo mandato à frente da Prefeitura. Assim, estaria inelegível com base na Lei da Ficha Limpa e não poderia concorrer na eleição de 2020.

Volpi disse ter recebido a decisão com naturalidade, observando que ela "o motiva mais a trabalhar pela Estância". “É a cidade que eu escolhi viver, tenho neta e bisneta que moram aqui, e quero o melhor para todos em Ribeirão Pires. Vamos manter os pés no chão e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade. Esperamos já no mês de março celebrar o aniversário de Ribeirão entregando uma série de equipamentos para a nossa população”, observou.