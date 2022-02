Rafael Matos, Felipe Meligeni e Orlando Luz são convidados para o Rio Open

10/02/2022 | 20:30



Principal torneio de tênis da América do Sul, o Rio Open contará com a presença de mais três brasileiros. Nesta quinta-feira, a organização do ATP 500 confirmou a presença de Rafael Matos, Felipe Meligeni e Orlando Luz na disputa.

Luz já estará em quadra no fim de semana, quando ocorre a disputa do qualificatório e ele buscará uma vaga na chave principal, enquanto Rafael Matos e Felipe Meligeni vão figurar diretamente nas duplas, repetindo parceria do Aberto da Austrália.

O qualificatório acontece no sábado e no domingo, a partir das 16 horas, no Jockey Clube Brasileiro. Orlando Luz foi convidado depois de realizar boa temporada em 2021, se firmando entre os 300 melhores do mundo ao conquistar um título de M15 e alcançar algumas finais, entre elas a do Challenger de San Marino.

O tenista será o quarto brasileiro no qualificatório, ao lado de Gustavo Heide e Matheus Pucinelli, também convidados, e Thiago Wild, que entrou direto na chave. Serão quatro vagas em disputa.

A chave principal terá tenistas consagrados, como os top 10 Matteo Berrettini e Cásper Ruud, o medalhista de bronze em Tóquio Pablo Carreño Busta, os campeões passados Diego Schwartzman e Cristian Garin, além de Fabio Fognini, Benoit Paire, Juan Martin del Potro e Carlos Alcaráz.