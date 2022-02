Bolsonaro diz que inflação 'normal' no Brasil é na casa de 4,5%

10/02/2022 | 20:26



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 10, que a inflação "normal" no Brasil é na casa de 4,5%. "A inflação, pelo que subiu, foi maior do que o nosso normal, que é na casa de 4,5%. Chegou a 10%", declarou o chefe do Executivo em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Ontem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou a maior alta da inflação para janeiro nos últimos seis anos - o IPCA bateu 10,38% no acumulado de 12 meses.

Durante a live, Bolsonaro voltou a jogar a culpa da inflação nas medidas de combate à pandemia adotadas por governadores e prefeitos. Ao lado do presidente, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, citou a alta da inflação americana para dizer que o fenômeno é global.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos mostrou hoje salto anual de 7,5% em janeiro, o maior desde fevereiro de 1982 e acima da projeção de alta de 7,2%.