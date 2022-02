Juventus avança à semifinal da Copa da Itália com gol contra de brasileiro no fim

10/02/2022 | 19:58



A Juventus está nas semifinais da Copa da Itália ao ganhar, no sufoco, do Sassuolo, por 2 a 1, em Turim, com gol da vitória nos minutos finais. Após bela jogada individual, Vlahovic bateu, a bola desviou no brasileiro Ruan, ex-Grêmio, a acabou no fundo das redes.

A arbitragem optou por anotar o gol contra do brasileiro, mas a autoria devia ser do atacante sérvio, recém-contratado da Fiorentina, justamente a rival das semifinais, e já nas graças do torcedor da Juventus. Vlahovic recebeu o lançamento longo na ponta esquerda, passou como quis pelo marcador, invadiu a área e bateu forte. Ruan nada tinha a fazer, mas acabou considerado autor do gol contra pelo fato de a bola bater em seu corpo.

Dybala havia aberto o placar logo aos 2 minutos de jogo. Ele aproveitou o rebote da defesa e mandou de voleio para as redes, anotando seu 150° gol pela Juventus. O Sassuolo empatou com Traoré e parecia seguro com a igualdade, até o contragolpe no fim, restando dois minutos, acabar sendo fatal.

Em jogo com duas viradas, a Fiorentina surpreendeu em visita à Atalanta, garantindo a outra vaga na semifinal com gol decisivo no último lance, de Milenkovic, e triunfo por 3 a 2.

A Fiorentina abriu o marcador com somente 7 minutos, após o VAR chamar o árbitro para checagem em falta na área. Pênalti anotado e convertido por Piatek. Zappacosta e Boga decretaram a primeira virada do dia, até a marcação de um novo pênalti.

Piatek novamente foi para a cobrança, desta vez parando em defesa de Musso. Não desperdiçou, porém, o rebote. As coisas poderiam ficar ruins para a Fiorentina após a expulsão do zagueiro Quarta, aos 34 do segundo tempo. Milenkovic entrou para reforçar a marcação e acabou sendo decisivo, anotando o gol da classificação nos acréscimos.

A Fiorentina encara a Juventus e Internazionale e Milan fazem o clássico das semifinais da Copa da Itália.