Diadema tira supermercados da exigência do passaporte da vacina

Nilton Valentim



10/02/2022 | 18:25



A Prefeitura de Diadema livrou os supermercados de Diadema da exigência do passaporte da vacina. No Diário Oficial do Município desta quinta-feira (10) foi publicada a alteração do Decreto 8.095, de 3 de fevereiro. Em prédios comerciais, lojas, padarias e congêneres, continua valendo a

norma.

Segundo Rodrigo Marinheiro, executivo de relações institucionais da Apas (Associação Paulista de Supermercados), na segunda-feira foi realizada uma reunião entre representantes do setor e da Prefeitura e ontem, após reunião do comitê de contingência do município, foi definido que hoje seria publicado o decreto 8.100, que tira os supermercados da lista de estabelecimentos com necessidade de exigir o passaporte da vacina.

Segundo a Prefeitura, “a Apas solicitou que os estabelecimentos que representa pudessem receber os clientes sem a exigência do documento. As reivindicações foram analisadas e acatadas pelo comitê intersecretarial que avalia e adota as ações de combate à Covid-19 em Diadema. É importante salientar que uso de máscara, álcool gel e prática do distanciamento social são regras imprescindíveis para evitar o contágio do vírus. Ainda no âmbito do diálogo, Prefeitura e Apas definiram cooperação para incentivo da vacinação da população por meio de campanhas educativas e de orientação da importância da imunização”.

No sábado, Diáro publicou reportagem na qual os integrantes da Apas manifestaram a indignação com o decreto que determinava a exigência do passaporte.