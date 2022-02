Polícia Militar de São Bernardo faz operação contra roubo de equipamentos da Sabesp

Carolina Helena

10/02/2022 | 18:16



Na manhã desta quinta-feira (10), policiais do 6º Distrito Policial de São Bernardo realizaram uma operação contra o roubo de equipamentos elétricos da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), como inversores de frequência e soft starters, e em boosters do sistema de água.

Após um mês de apuração, a Polícia Civil, junto com o GOA (Grupo de Operações Especiais) da Seccional de São Bernardo, cumpriram seis mandados de busca e seis de apreensão, e conseguiram prender três suspeitos por participar do crime.

Em nota, a Sabesp informou que crimes como esse causam atraso na entrega de água à população. "A Sabesp informa que acompanha operação da Polícia Civil para prisão de quadrilha que roubava equipamentos da companhia. O grupo tinha como alvo dispositivos elétricos (como inversores de frequência e soft starters) em estações elevatórias de água e de esgoto e em boosters do sistema de água. Essas instalações, que tiveram os equipamentos danificados pelos criminosos em 2021, levam água a mais de 1 milhão de consumidores na Região Metropolitana de São Paulo.”