Zilu Camargo rebate título de chifruda: Esse fardo não é meu

10/02/2022 | 15:10



Zilu Camargo não tem papas na língua! A empresária resolveu participar de uma trend do Instagram e perguntou para os seguidores pelo o que era conhecida na mídia, sem ser o seu nome, é claro. No entanto, o que ela não esperava era que um internauta escrevesse chifruda na brincadeira. Sem pensar duas vezes, Zilu disparou:

Esse fardo não é meu. Não tenho responsabilidades sobre as atitudes alheias. Que pena ver uma mulher escrever disso!

E não parou por aí! Outro seguidor ainda apontou que ela só era conhecida por ser a ex de Zezé Di Camargo, com quem ficou casada por 32 anos até se divorciar em 2014, quando o sertanejo assumiu o relacionamento com Graciele Lacerda.

Com muito orgulho. Olha que família linda que construímos juntos, rebateu ao comentário.

Cada eita atrás de vixe, hein!