Whindersson Nunes tem conversa íntima vazada e desabafa: Todo dia um motivo pra eu parar

10/02/2022 | 15:10



Depois de tomar alguns socos de Popó, parece que Whindersson Nunes não estava preparado para o golpe de vazamento de conversas. Pois é, uma página de fofocas no Instagram compartilhou uma possível conversa envolvendo o comediante e uma loira.

Dentro de todo um contexto, os dois trocam carinhos, fotos e a conversa acaba indo para um lado mais íntimo. Whindersson Nunes, obviamente, não gostou nada do vazamento da conversa e tratou de logo responder a publicação da página de fofoca.

Nem no meu próprio celular eu tenho privacidade, dez páginas de conversa sem nenhum contexto postadas em uma página com um milhão de seguidores, se alguém acha isso normal me perdoem mas eu não acho. Ainda bem que hoje é crime e se resolve na justiça. Extrapolaram os limites da noção, todo dia um motivo pra eu parar.

O que mais chamou a atenção na alfinetada do humorista foi ele dizer que infelizmente isso é um dos motivos para ele querer parar e distanciar, não se sabe se é da carreira ou das redes socais. Posteriormente, Whindersson Nunes também compartilhou em seu Twitter mais algumas alfinetadas sobre o assunto.

Não estou seguro nem no meu próprio celular!