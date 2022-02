Amigas de Luana Piovani influenciam para ela torcer para Pedro Scooby no BBB22

10/02/2022 | 15:10



Se você é um amante de reality show deve saber que o ex-marido de Luana Piovani, Pedro Scooby, está confinado dentro do BBB22 e ele vem falando super bem da loira dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A atriz, por sua vez, deixou claro que não está acompanhando o programa não por conta de seu ex, mas porque não é muito ligada nessas coisas e anteriormente até o apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, chegou a mandar um beijo para Piovani durante a programação.

Agora, a artista compartilhou em suas redes sociais uma série de vídeos comentando que suas amigas pediram para que ela torcesse para Pedro Scooby na prova do líder que acontece nesta quinta-feira, dia 10.

Eu abri o WhastApp e as minhas amigas tudo me falando que hoje é um dia muito importante, que eu tenho que torcer muito para o Pedro. Já vou logo me atentar no que está acontecendo.

Será que o surfista vai ter a torcida da ex-esposa?