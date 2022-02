Marly e Sidnei. Um curso de noivos. Um retorno no tempo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/02/2022 | 05:50



E por que fazemos essa comparação das lembranças de Dona Marly Aparecida Gazzi Setti com os primórdios do Diário? Porque, ao longo de mais de 60 anos, o Diário sempre abriu espaço à mulher, aos seus sonhos, angústias, expectativas – não por outro motivo o primeiro slogan do News Seller foi “O jornal do Lar”.

Nestas décadas, os conceitos de saúde, moda, culinária, criação dos filhos e todos esses temas tão ligados à mulher moderna sofreram transformações, seguindo a própria evolução da vida.

E o álbum da Dona Marly, que folheamos curiosos e preocupados em sintetizar algumas páginas a você, leitor, especialmente a você, leitora, é um verdadeiro retrato de época.

Aprende-se com o álbum a construir memória. Como Dona Marly e o seu companheiro querido, Sidnei Setti, construíram esta linda família que ilustra mais um domingo na vida de todos nós.

E tudo começou com um curso de noivos no já longínquo 1958.

NOTA – A série “Anos 50 revividos” está no site do Diário – www.dgabc.com.br – e no “Face” da Memória, do endereço ao alto.

A VIDA CONTINUA. Marly e Sidnei em dois momentos, uma família constituída, um curso que ficou na história. E você, qual é a sua história?

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 - Acervo: Marly Aparecida Gazzi Setti; reproduções: Paulo Cesar Teixeira Nunes

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 13 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1766

MANCHETE – Samba só vai à rua em São Bernardo e Diadema.

Quem desejar assistir a um desfile carnavalesco no Grande ABC deverá dirigir-se a São Bernardo ou a Diadema. Nas demais cidades da região o Carnaval de 1972 estará resumido aos bailes dos clubes.

Em São Bernardo participarão nove escolas de samba, entre elas, a Unidos do Taboão, que desenvolveu um tema local: “São Bernardo e sua história”.

EM 13 DE FEVEREIRO DE...

1902 – Rodrigues Alves passa a presidência do Estado ao vice-presidente, Domingos Correa de Moraes. Américo Brasiliense assume a Diretoria do Serviço Sanitário.

1917 – O presidente da Câmara de São Bernardo, senador Flaquer, e o prefeito Saladino são convidados pela Secretaria da Agricultura do Estado a receber os terrenos devolutos existentes entre Paranapiacaba e a Estação de Campo Grande.



1922 – Inaugurada no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna. O escritor Graça Aranha profere a conferência “A emoção estética da arte moderna”.

1938 - Fundada, oficialmente, a Associação Comercial e Industrial de Santo André.

1957 – Caos no Centro de Santo André: um caminhão semi-trailer ficou atravessado na Rua Cesário Mota, impedindo a passagem, dos demais veículos.



SANTOS DO DIA

Ermelinda. Também conhecida como Ermenilda e Ermenegilda de Ely. Usou sua influência real para acabar com o paganismo saxônico. Faleceu em 13-2-703.

Benigno

Estevão de Rieti

Martiniano



HOJE

Dia do Ministério Público Estadual, criado por lei de 1978.

Dia Mundial do Rádio, pois foi em 13-2-1946 que a United Nations Rádio emitiu pela primeira vez um programa em simultâneo para um grupo de seis países. A data foi declarada em 2011 pela Unesco e celebrada pela primeira vez em 2012.

Falecimentos

Wanderley Antonio Bressan

(Santo André, 11-9-1949 – Ribeirão Pires, 8-2-2022)

O jornalista Wanderley Bressan acompanhou a família na mudança de Santo André para Ribeirão Pires e, como os demais familiares, assumiu de paixão a nova cidade. Formou-se em Comunicação, colaborou diretamente com a Imprensa local e exerceu a profissão também na Prefeitura.

Gostava de história e memória, e várias vezes ele contribuiu com o projeto desta página Memória.

Filho de Luiz Bressan e de Luisa Feliz Bressan, Wanderley residia no Centro de Ribeirão Pires. Ele parte aos 72 anos. Foi sepultado no Cemitério São José. Deixa os filhos Beatriz, Caroline e Juliane.

Santo André

Odovaldo Tagliamento, 88. Natural de Cabrália Paulista. Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Cabrália Paulista.

São Bernardo

Nagamatsu Ishigama, 102. Natural do Japão. Residia no Jardim Saúde, em São Paulo, Capital. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Dalila Bandeira de Melo Albuquerque, 97. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Vermelha, em São Paulo, Capital. Dia 8, em São Bernardo. Jardim da Colina.

São Caetano

Doraci Lins Colonic, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Nilton Santos, 88. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Mauá

Maria José Pinto, 89. Natura de Jaguaretama (Ceará). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Antonio Ramos, 89. Natural de Iguape (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.