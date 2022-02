Carioca. São-Bernardense. Memorialista.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/02/2022 | 05:37



Jovem na sua Nova Friburgo, Cézar Lívio soube que a Simca do Brasil, com fábrica ao lado da Volkswagen, ampliava quadro administrativo. Enviou uma carta, recebeu resposta.

Foi admitido em 1º de março de 1966 e realizou uma vitoriosa carreira na mesma indústria, até se aposentar.

No setor de Recursos Humanos, viu a Simca se transformar na Chrysler e depois na Volkswagen Caminhões. Ali se aposentou.

Já se tornara um historiador da indústria automobilística. Participou de todos os encontros dos veteranos do sistema Simca-Chrysler-VW. Ampliou conhecimentos e criou um ecomuseu, cujos colaboradores foram os catadores de lixo da cidade. Estes sabiam que, ao encontrar livros raros, discos fora do catálogo, medalhas, chaveiros, imagens e... relógios, seriam recompensados por aquele Carioca amigo de todos.

Artesão, Cézar Lívio criava estatuetas em formato de relógios, rádios portáteis, caricaturas de políticos ou amigos da memória. Distribuía aos amigos, espalhava-os pela cidade, com uma preocupação a mais: divulgar projetos historiográficos, sugerir pautas, colaborar com espaços como esta página Memória e o programa do amigo Marquitho Riotto pela Rádio Emissora ABC, “Canta Itália”.

Em cada programa de rádio, uma homenagem aos veteranos da fábrica onde fez história – antes de ser internado, Cézar Lívio enviou a esta página Memoria a lista dos ex-funcionários a serem homenageados.

Uma preocupação a mais do querido Cézar Lívio: enviar ao projeto Memória livros sobre a memória do Grande ABC do seu acervo e da história brasileira em geral, com destaque para os da história brasileira. Um memorialista nato, cujo último sonho não se concretizou: assistir a uma reunião presencial do Memofut, no Museu do Futebol.

DESPEDIDA

Cézar Lívio, o bom Carioca, nasceu em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e faleceu em São Paulo, Capital. Era filho de Anna e Dante Lívio. Residia no Jardim Maria Cecília, no Centro de São Bernardo. Parte aos 79 anos. Deixa a esposa Solangia de Oliveira Lívio, os filhos Cintia e Galileu, a neta Mayla Livio e Silva e uma legião de amigos.

DIÁRIO HÁ 35 ANOS

Quarta-feira, 11 de fevereiro de 1987 – ano 29, edição 6364

MANCHETE – Liberados preço e exportação de carne.

Moedas em cruzeiro ainda têm valor.

DIADEMA – Moradores do Jardim Sapopema cobram pavimentação.

SEGUNDA DIVISÃO – Noroeste e Bandeirantes sobem. São Bernardo chora. Na penúltima rodada do quadrangular decisivo, disputada em Campinas, no Campo do Guarani: Noroeste 2, União Barbarense 1; Bandeirante 2, EC São Bernardo 1.

EM 11 DE FEVEREIRO DE...

1902 – Terça-feira de Carnaval. As festas ocorrem mais animadas. Muito povo nas ruas paulistanas, mais acesa e renhida em alguns pontos a luta dos confetes, da bisnaga e da serpentina. Aviltado número de máscaras avulsas, na descrição do Estadão.

1917 – O cientista Oswaldo Cruz falece em Petrópolis (RJ), às 22h. Exercia o cargo de prefeito e diretor do Instituto de Manguinhos. Pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil

Primeiro de Maio FC anuncia a sua nova diretoria. À frente, o presidente Ido Beccherini.

Jogos intermunicipais de futebol em Santo André: o Brasil local recebe o Rachou Team, uma das equipes da AA das Palmeiras, de São Paulo; e o Primeiro de Maio faz dois jogos frente ao Flor do Ipiranga (1º e 2ºs quadros). O jogo principal vale uma medalha de ouro ao vencedor, oferecida por Guilherme H. de Carvalho

1922 – Lançado o livro “História da Independência do Brasil”, de Carlos Maul, em dois volumes.

1937 – Fundada a Porcelana Mauá, produtora de xícaras, pratos e pires estabelecida na Avenida Barão de Mauá.

1952 – Câmara Municipal de São Caetano pede ao delegado de polícia o fim do que chama de antros de jogatina na cidade, especialmente em parques de diversões.

“São Caetano acha-se infestada de casas de jogatina, onde os trabalhadores perdem seus salários e economia, deixando à míngua mulher e filhos”, informa a indicação assinada por 13 vereadores.

1957 – No seu décimo aniversário, a Via Anchieta inicia obras de reforma, com a substituição de 2.200 placas de concreto na pista ascendente e ampliação das pistas na Baixada Santista.



SANTOS DO DIA

Hoje a Igreja celebra a festa de Nossa Senhora de Lourdes. Por 18 vezes, apareceu a Bernadete Soubirous, na gruta de Massabielle, perto de Lourdes, na França, em 1858.

Castrense



HOJE

Dia do Zelador

Dia Mundial do Enfermo

Falecimentos

Santo André

Sebastião de Souza, 94. Natural de Jaboticabal (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Sales Araujo, 93. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto.

São Bernardo

Geraldo Inácio da Costa, 93. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Elza Soares Raiza, 88. Natural de Santo André. Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Teodoro Cosimo Lentulo, 75. Natural da Itália. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Nair do Nascimento Silva, 91. Natural de Malhada (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida Goldoni, 91. Natural de Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Memorial Parque Paulista.

Artulino Cascalho dos Santos, 91. Natural de Maracás (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Mauá

Lurdes Passaretti, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 2, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Edvina Caetano de Assis, 86. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Luzia Maria da Silva Campos, 79. Natural de Cajuri (Minas Gerais). Residia no km 4 de Ribeirão Pires. Dia 6; Cemitério São José.