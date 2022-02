Dubai é boa opção para viagens em família

Redação

Dubai é um lugar para todas as idades e aparece como uma boa opção para quem procura aventuras e viagens em família. Com clima de verão o ano inteiro, o destino tem praias, parques aquáticos, complexos temáticos de super-heróis e até mesmo uma estação de ski indoor onde é possível encontrar pinguins.

Viagens em família: atrações em Dubai

No IMG Worlds of Adventure é possível presenciar o encontro de dinossauros com os Vingadores. Com uma variedade única de montanhas-russas, passeios emocionantes e atrações inspiradas nos icônicos super-heróis da Marvel e em personagens populares do Cartoon Network, o parque é o lar de lojas temáticas, restaurantes exclusivos e um cinema de última geração com 12 salas.

Outro local que encanta a criançada em Dubai é o Legoland, que tem mais de 60 brinquedos interativos, toboáguas, shows e experiências de construção com peças Lego.

Para aqueles que buscam diversão de sol e praia, a Black Palace Beach é o local ideal. Relativamente desconhecida entre o grande público, é popular entre famílias com crianças, tem águas calmas e é o local perfeito para nadar e mergulhar. Localizada entre a Dubai Media City e os palácios reais de verão, está virada para a Palm Jumeirah e é um ótimo local para ver o pôr do sol.

Outra opção divertida é o AquaFun, o maior parque aquático insuflável do mundo, localizado na The Beach. Com os escorregadores mais longos e altos do planeta, ele oferece mais de 74 atividades diferentes, desde escaladas a saltos.

Ainda sobre diversões com sol, o emirado é casa do maior parque aquático do mundo. Localizado no famoso hotel Atlantis, o Aquaventure tem mais de 105 toboáguas emocionantes e é um dos locais que proporciona o encontro com incríveis animais marinhos. Há também o Dubai Aquarium & Underwater Zoo, que está localizado no térreo do Dubai Mall e é um dos maiores aquários suspensos do planeta. Com um tanque de 10 milhões de litros de água, o local abriga milhares de animais e tem mais de 140 espécies – mais de 300 tubarões e raias vivem neste tanque.

Já no Ski Dubai é possível mudar drasticamente de temperatura. A atração fica dentro do Mall of the Emirates e tem mais de 4.500 metros quadrados. Com a temperatura mantida a -4°C, oferece a oportunidade de andar de trenó, esquiar, praticar snowboard, escalar torres de neve, explorar uma caverna de gelo, saltar uma rampa de 3 metros de altura e até mesmo andar de teleférico para ter uma vista aérea de toda a atração. Os pinguins também encantam os visitantes de todas as idades.

Requisitos para entrar em Dubai

Os requisitos para visitantes entrarem no emirado são simples: teste PCR negativo (feito até 72 horas antes da viagem), teste na chegada e contratação de um seguro médico com cobertura para covid-19. Com uma posição geográfica privilegiada, Dubai está conectada com o mundo inteiro. A companhia aérea Emirates oferece voos diretos saindo do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

