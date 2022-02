Brasileiros já podem se pré-registrar no jogo Harry Potter: Desperta a Magia

Da Redação, com assessoria

A Warner Bros. Games e a NetEase anunciam hoje (10) o lançamento mundial de Harry Potter: Desperta a Magia. O jogo mobile gratuito, que mistura cartas colecionáveis (CCG), multiplayer (MMO) e RPG, já estava disponível desde setembro de 2021 para China, Hong Kong, Macau e Taiwan. Os brasileiros podem fazer o pré-registro via Google Play ou site oficial. Aqueles que realizarem a ação vão receber recompensar exclusivas quando o game estiver disponível para download.

A história de Harry Potter: Desperta a Magia

Em Harry Potter: Desperta a Magia, os jogadores começarão como jovens bruxas e bruxos que acabaram de receber suas cartas de aceitação da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Os fãs podem personalizar seu personagem e experimentar todas as características de uma educação mágica, incluindo comprar material escolar no Beco Diagonal, usar o Chapéu Seletor para ser classificado em uma Casa e competir no Clube de Duelos.

Os jogadores embarcarão em uma história ao lado de rostos familiares dos filmes de Harry Potter, além de novos personagens. À medida que os usuários progridem, eles aprenderão feitiços que podem ser lançados na forma de cartas. É preciso acumular conhecimento mágico para dominar esses encantos, elaborar estratégias únicas e formar combinações vencedoras à medida que se aventuram em desafios cada vez mais perigosos e duelam com outros players.

Assista ao trailer de lançamento de Harry Potter: Desperta a Magia: