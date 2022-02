Novo Jeep Renegade chega em quatro versões e preços a partir de R$ 124 mil

Da Redação, com assessoria

A Jeep lançou hoje (10) o Novo Jeep Renegade. O modelo será oferecido em quatro versões. Todos virão com motor T270 de até 185 cv, que já fazia parte das linhas Compass e Commander. Outras especificações que eles compartilham entre si são controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema multimídia com integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis Full LED, frenagem autônoma de emergência, alerta de manutenção e assistente de faixa, detector de fadiga, leitor de placas e seis airbags.

Novo Jeep Renegade Sport

A porta de entrada para o mundo Jeep vem de fábrica com seis airbags, controle de estabilidade e tração, Traction Control +, modo Sport, faróis Full LED, frenagem autônoma de emergência, alerta e assistente de manutenção de faixa, detector de fadiga, leitor automático de placas, três conectores USB (sendo um do tipo C), rodas de liga-leve de 17”, start-stop e bancos com forração exclusiva.

Além disso, o veículo traz câmbio automático de seis marchas, freio de estacionamento eletrônico, quadro de instrumentos com tela de TFT customizável, ar-condicionado, sistema multimídia de 7” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, piloto automático e limitador de velocidade ajustável. Como opcional, é possível incluir o Pack Exclusive, composto por rodas de 18” e bancos em couro.

O Novo Jeep Renegade Sport sai por R$ 128.115 em São Paulo e R$ 127.583 na Paraíba. Nos outros estados do Brasil, o modelo pode ser encontrado por R$ 123.990.

Novo Jeep Renegade Longitude

A versão Longitude inclui todos os itens da Sport e ainda borboletas para trocas de marcha no volante, sistema multimídia de 8,4” também com Android Auto e Apple Carplay sem fio, faróis de neblina em LED, quadro de instrumentos Full Digital com tela de 7” e carregador de celular sem fio. Conta ainda com ar-condicionado automático digital de duas zonas, rodas de liga-leve de 18” e bancos em couro em preto. O cliente pode agregar como opcional banco em couro na cor marrom.

O Novo Jeep Renegade Longitude pode ser encontrado por R$ 143.615 em São Paulo e R$ 143.018 na Paraíba. Em outros estados do País, o modelo sai por R$ 138.990.

Novo Jeep Renegade Série S

Com câmbio automático de nove marchas, essa versão inédita da linha Renegade tem todos os equipamentos do Longitude e agrega ainda tração 4×4 com bloqueio eletrônico de diferencial, seletor de terreno com quatro configurações, modo 4×4 Low, controle eletrônico de descida Hill Descent Control e sete airbags (incluindo um para o joelho do motorista).

Tem também bancos em couro, abertura e fechamento do veículo e partida do motor sem chave, rodas de 19” de liga-leve, comutação automática do farol alto, assistente de estacionamento automático Park Assist, detector de tráfego traseiro e monitor de veículos no ponto cego. Como opcional, o cliente pode agregar teto solar elétrico panorâmico.

O Novo Jeep Renegade Série S sai por R$ 168.723 em São Paulo e R$ 168.022 na Paraíba. Nos outros estados do Brasil, o modelo pode ser encontrado por R$ 163.290.

Novo Jeep Renegade Trailhawk

O modelo Trailhawk soma os itens do S e possui visual exclusivo, com rodas de 17” de liga-leve, pneus de uso misto e suspensão elevada, além de proteções off-road para cardan, câmbio e tanque de combustível, e o selo Trail Rated, que assegura sua aptidão para as trilhas mais exigentes.

O quadro de instrumentos digital de 7” tem uma animação exclusiva, enquanto a cabine usa bancos em couro com costura vermelha, mesmo tom dos acabamentos dos alto-falantes e saídas de ar-condicionado laterais. O seletor com cinco modos de condução inclui a configuração Rock, indicada para encarar grandes obstáculos, algo possível graças aos ângulos off-road extremos: são 30º de ataque, 22º de rampa e 32º de ângulo de saída. Ainda é possível adquirir como opcional teto solar elétrico panorâmico.

O Novo Jeep Renegade Trailhawk pode ser encontrado por R$ 168.723 em São Paulo e R$ 168.022 na Paraíba. Em outros estados do País, o modelo sai por R$ 163.290.

Welcome kit

Os primeiros mil clientes que comprarem o Novo Jeep Renegade ganharão um welcome kit composto por uma caixa de som e copo retrátil que virão em um estojo exclusivo. Para completar, os novos proprietários também terão direito a uma corrente militar personalizada (Dog tag). Para recebê-la, ele deve seguir as orientações que acompanharão o kit, se inscrever no programa Jeep Wave e indicar seus dados para a entrega.