Mesmo após sua morte, Marília Mendonça vai ter que indenizar empresário em cerca de 360 mil reais

10/02/2022 | 12:11



Estava sendo mantido em sigilo desde 2017 uma disputa judicial envolvendo o nome de Marília Mendonça e só veio à tona agora por conta do desfecho final desta história. Pois é, a cantora mesmo após sua morte terá que indenizar em cerca de 360 mil reais um empresário.

O que acontece é que na época Marília Mendonça tinha vendido seis músicas para a dupla Mauro e Felipe e teria negociado algumas das composições vendidas para a dupla com outros cantores do ramo.

Por conta de uma falha neste processo todo de negociação algumas das músicas vendidas a uns e recomercializada a outros, o empresário da dupla então se sentiu lesado e entrou com um processo contra a rainha da sofrência. Na época, Marília Mendonça até fez uma proposta de escrever novas músicas para os sertanejos, mas o empresário não teve interesse.

Mudando de assunto...

Murilo Huff, ex de Marília Mendonça e pai do filho que eles tem em comum, sempre está atualizando as suas redes sociais com fotos novas de Léo e recentemente ele fez a web babar de amores pelo pequeno.

Tudo porque o cantor publicou uma foto ao lado do filho de dois anos de idade que aparece usando boné. Os internautas acharam a pose e a risada dele a coisa mais linda e seguiram comentando muito sobre isso na publicação.