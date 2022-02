Acusado de agressão sexual, Snoop Dogg diz que está sendo vítima de chantagem

10/02/2022 | 12:11



Snoop Dogg afirmou estar sendo vítima de uma chantagem após ser acusado de agressão sexual. Segundo informações do site TMZ, que teve acesso à queixa, a acusação contra o rapper de 50 anos de idade relata um crime que teria ocorrido no ano de 2013.

Segundo a vítima, que não teve a identidade revelada, o abuso aconteceu após um show do cantor na cidade de Anaheim, na Califórnia. Ela relatou que pegou carona com um amigo de Snoop, dormiu no carro e acordou na casa do mesmo. Segundo o relato, Bishop Don Juan teria a forçado a praticar sexo oral nele.

A mulher ainda contou que após o fato, Bishop disse que iria apresentá-la ao rapper para que ela conseguisse um emprego como apresentadora. Enquanto estava no banheiro da suposta casa, ela falou que o músico forçou entrada e, depois, a obrigou a praticar sexo oral.

Sem mencionar o caso, Snoop se pronunciou nas redes sociais e disparou:

Está aberta a temporada das garimpeiras.

Vale pontuar que no dia 13 de fevereiro, o rapper estará no intervalo do Super Bowl.