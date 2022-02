Bruna Marquezine rebate haters na web: Me odeia porque sou gostosa

10/02/2022 | 12:10



Bruna Marquezine é uma grande fã do BBB e integra a lista de famosos que gostam de comentar o que acontece dentro da casa mais vigiada do Brasil. No entanto, alguns comentários da atriz a coloca no centro de algumas polêmicas. Prova disso é que, na última quinta-feira, dia 9, após ser criticada pelos posicionamentos, a artista decidiu rebater os haters.

No Twitter, ela compartilhou uma montagem em que aparece belíssima vestindo um look praiano, acompanhada de um recado bem direto:

Me odeia porque sou gostosa. Que saco. Nunca te fiz nada.

Tudo começou antes de sair o resultado do paredão, quando Fernanda Paes Leme declarou torcer para que Douglas Silva ficasse no programa com a justificativa de querer ver a reação de outros participantes.

Em resposta, Bruna concordou com a atriz e acrescentou mais um motivo para a torcida. O que ela não esperava é que a equipe de Eslovênia não ia deixar o assunto passar batido e fez questão de alfinetar a modelo.

Para quem não sabe, durante o BBB20, a artista torcia pela amiga Manu Gavassi, que foi chamada de Disney por Felipe Prior. Já na edição atual, Rodrigo Mussi deu o mesmo apelido aos brothers do camarote.