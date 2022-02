Ator de Aquaman admite que comeu cocô de cachorro: Lambi a sacola

10/02/2022 | 12:10



Qual foi a pior coisa que o seu paladar já experimentou? Patrick Wilson tem uma resposta um tanto quanto inusitada para a questão. Em entrevista à revista britânica Empire, noticiada pelo jornal New York Post, o ator de Aquaman e Invocação do Mal revelou que já comeu cocô de cachorro.

Ao ser perguntado qual foi a pior coisa que ele já colocou na boca, Wilson disparou:

�, provavelmente, cocô de cachorro. Tenho certeza que, nas minhas funções de pegar o cocô do cachorro, lambi a sacola para abrir, aí caiu na minha mão e acabei com cocô na boca também.

O astro, de 49 anos de idade, explicou que o acidente aconteceu no jardim da sua casa. Casado desde 2005 com a atriz Dagmara DomiÅ?czyk, Patrick ainda divide o lar com dois filhos, Kassian e Kailin, e três cachorros, Mabel, Louise e Eddie Van.

Você está falando com um cara que passa grande parte da semana limpando cocô de cachorro no quintal. Mas já cheguei no ponto de estar imune a isso, completou.