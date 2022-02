BRata: malware limpa contas bancárias e reseta o celular

Da Redação, com assessoria

33Giga



10/02/2022



BRata, um malware brasileiro, ganhou novas atualizações na sua versão para o sistema Android, proporcionando avanços em seus recursos operacionais que o deixaram ainda mais ameaçador. Agora, ele é capaz de ter controle total do smartphone da vítima infectada e permite, inclusive, que contas bancárias sejam esvaziadas sem que a pessoa saiba. O vírus também pode resetar o aparelho do usuário.

“Identificado em 2019 pela empresa de segurança cibernética Kaspersky, o programa malicioso atualmente é capaz de realizar leitura de apps criptografados, como o WhatsApp, roubar e-mails, acessar mensagens instantâneas, localizações e históricos de navegação. Além disso, tem acesso livre a logins e senhas de internet banking por meio de monitoramento em tempo real”, explica Plínio Aquino, professor e coordenador do curso de Ciência da Computação da FEI.

Segundo o especialista, no momento em que o BRata infecta o telefone e faz uma transferência bancária não autorizada, instantaneamente realiza uma redefinição de fábrica. Ou seja, um reset forçado do smartphone da vítima. “Isso impossibilita o usuário de encontrar qualquer vestígio do malware”, alerta Plínio.

Apesar de parecer preocupante, principalmente para os usuários do sistema Android, o professor da FEI afirma que é possível se proteger, adotando algumas medidas preventivas e de segurança básicas. “Uma delas é sempre analisar com atenção as permissões solicitadas por aplicativos no smartphone. Algumas dessas solicitações podem esconder malwares, a exemplo do BRata, e não são necessariamente úteis para o seu funcionamento ou preservação da privacidade”, conclui Plínio.