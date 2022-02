Manutenção: produtos de segunda linha podem provocar falhas no carro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



10/02/2022 | 10:55



Aplicar produtos de segunda linha no automóvel, acreditando que será vantajoso financeiramente, pode ter efeito contrário. Materiais de menor eficiência e durabilidade colocam em risco o veículo, acelerando o desgaste das peças e provocando falhas no carro. Célio Ruiz, gerente de assistência técnica para adesivos e selantes da Henkel para América Latina, lista sinais clássicos de que a manutenção deixou a desejar.

Vibração no carro mesmo depois do conserto

Diversas forças agem para acabar com a resistência de porcas, parafusos e conexões roscadas. Entre elas, estão impactos, vibração do carro, altas temperaturas e falhas por fadiga. O afrouxamento pode desestabilizar as peças, aumentar a vibração do carro e abreviar o funcionamento dos equipamentos. Para evitar a dor de cabeça, em uma manutenção, a montagem jamais deve ser feita “a seco”, sem a complementação do trava-roscas adesivo.

Dificuldade na partida do carro e maior sobrecarga

O acúmulo de sujeira em motor, bicos injetores, pistões e válvulas de admissão sobrecarrega as funções dos equipamentos, fazendo com que o veículo tenha que gerar mais força e gastar mais combustível, para dar partida e se manter em movimento. Isso gera um enorme desgaste no carro.

A utilização de desengraxantes de alta performance é fundamental para remoção de impurezas que ficam alojadas no interior da peça, evitando oxidação. Sendo assim, avalie a qualidade do item e fuja de soluções caseiras. Além de não remover os resíduos de forma eficiente, produtos de segunda linha podem gerar riscos de explosão dependendo da quantidade de solvente envolvida.

Carro novo e já desgastado

A conservação de um carro depende de uma série de cuidados, como a lubrificação correta e regular. Produtos de segunda linha podem não fazer o serviço de repelir a umidade e de lubrificar com a mesma performance de soluções de ponta. O resultado será uma degradação acelerada de peças metálicas.

Vazamento na flange

Flange é aquele elemento que une dois componentes. Com ele, é possível desmontar tubo ou tubulação sem precisar destruir. Acontece que essa conexão pode sofrer afrouxamento, permitindo o vazamento de líquidos e gases, comprometendo o funcionamento harmônico do veículo. A vedação dos flanges feita de forma eficiente, no entanto, impede a saída e entrada desses componentes, evitando falhas no carro.