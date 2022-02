MC Loma anuncia gravidez e critica boatos sobre paternidade do bebê

10/02/2022 | 10:33



MC Loma usou as redes sociais para anunciar que está grávida. Aos 19 anos, a funkeira revelou que está com descolamento de placenta e descobriu a gestação agora. "Vim contar para vocês que estou grávida, minha gente", começou a cantora no vídeo que foi publicado nesta quarta-feira, 9. Ela disse que gostaria de ter um menino. "Até porque, se for menina, será igual a eu...e estou lascada", brinca.

A funkeira contou que não tem namorado e que a gravidez foi após sair com um rapaz. "Sempre quis ser mãe. Foi uma gravidez não planejada, mas estou feliz", ressalta. MC Loma disse que fez três testes de farmácia, que deram positivo.

A artista também desabafou sobre boatos a respeito de quem é o pai do filho que está esperando. "Eu sempre soube quem é o pai, na verdade, né? Assim que fiquei com essa pessoa, a gente até já conversou...a gente soube que a gente errou. É uma pessoa anônima e a gente já conversou, pelo fato de eu ser uma pessoa pública. Nós decidimos que não vamos expor ele (sic). Até porque, minha gente, para uma pessoa que nunca viveu nesse mundo é muito difícil. E vocês só vão ver eu e o bebê e não com ele (o pai). Se ele quiser se expor, o problema é dele", afirmou.

A funkeira também deu um recado para quem está alimentando boatos por aí: "então, pra você que disse que não sei quem é o pai do meu filho, que estava com dúvida, que fiz o filho na orgia, que eu fiquei com um, fiquei com outro...tem gente que nunca fiquei na vida dizendo que é o pai, enfim. Sei quem é o pai do meu filho e ele sabe - e é isso, gente".

MC Loma garantiu que vai mostrar todos os bastidores da gravidez no YouTube. "Estou muito feliz e cuidando do bebê agora", concluiu.