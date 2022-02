Poliamor no BBB22! Eliezer e Natália se beijam - e Maria sente saudades de se masturbar

10/02/2022 | 10:10



Sempre que tem festa no BBB, também tem beijo na casa. E, geralmente, o nome de Maria está envolvido nessas situações de demonstração de carinho. Na noite da úlitma quarta-feira, dia 9, não foi diferente, quando a atriz trocou beijos com Linn da Quebrada (mais uma vez!) e ainda deu um beijo triplo em Eliezer e Natália.

Por falar na dupla, lembra que ela estava com vontade de beijar Lucas, que acabou se envolvendo com Eslovênia? Pois agora Nat trocou saliva com Eli, que já chegou a transar com Maria dentro do BBB. Entendeu toda a história? Então a gente explica os detalhes.

A festa da líder Jade Picon estava rolando enquanto Eliezer estava no quarto grunge. Natália, então, chegou decidida e tascou um beijão no brother, que revidou o carinho. Ao saber do acontecido, Maria levou numa boa:

- São solteiros. Minha única preocupação é que o Eliezer está com herpes, disparou.

Temendo pela reação da sister, Natália foi conversar com a atriz.

- Ele me contou que conversou contigo, mas todo mundo me falou para conversar contigo amanhã. E eu não ia aguentar ficar aqui sem falar contigo. Dei um beijo nele, mas foi nada a ver, falou a designer de unhas e modelo.

- Nós três somos solteiros, só por isso que rolou. Se eu sentisse que tu estava igual a Eslô, apaixonadinha, eu nunca faria isso, disse ainda Nat.

Maria manteve seu discurso:

- Sobre mim, está super tranquilo.

Mas, para quem não se lembra, Eliezer e Natália eram opção de voto um no outro. Por conta disso, aliás, eles conversaram sobre como isso afeta a relação entre eles no game, principalmente depois da discussão no jogo da discórdia, quando eles trocaram farpas ao vivo.

- Eu to confuso. Teve a questão da segunda-feira, então a minha mente nesse momento está uma confusão absurda, explicou Eliezer.

- Confuso de que?, perguntou Nat.

- Tu não me beijaria? Independente da questão de segunda-feira, nas outras festas a gente já teria se beijado, continuou a sister.

Eli respondeu:

- Não é isso. Minha mente nesse momento tá numa confusão absurda.

- Hoje, eu não votaria em você. Você não seria minha opção de voto. E, pela nossa conversa, eu entendi o que você quis falar. Entendi seu ponto de vista e acredito que tu tenha entendido o meu, finalizou Natália.

Beijo triplo

Se você pensa que o novo casal fez com que o clima entre Eliezer e Maria ficasse abalado, está muito enganado! Reunidos na pista de dança, o casal voltou a trocar carícias, mas, desta vez, com a companhia da designer de unhas. Juntos, os três deram um beijo.

Mas não foi só isso. Maria, conhecida por suas performances nas festas, ainda trocou mais um beijão daqueles com Lina. As duas já ficaram em outras festas, mas sempre é uma cena bastante aplaudida pelos brothers.

E Maria ainda deu o que falar por outro motivo. A atriz revelou que também sente saudades de se masturbar. Enquanto se trocava, Maria disse estar com saudades de ficar nua e de seu vibrador.

- Tô sentindo tanta saudade de ficar pelada, do meu vibrador... tô com saudade de tocar uma s******a, sabe? Estou muita. Sonho demais com isso.