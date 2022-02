Taxas de juros rondam estabilidade, com viés de alta após dado de serviços

10/02/2022 | 09:48



Os juros futuros operam perto da estabilidade, com viés de alta, mostrando efeito limitado do dado de serviços. O volume de serviços prestados subiu 10,4% em dezembro na comparação anual, acima da mediana estimada (+9,4%) e teve alta de 10,9% em 2021, no teto das projeções. E o crescimento de 1,4% do volume de serviços prestados em dezembro ante novembro deixou carrego estatístico de crescimento de 1,8% para o setor no primeiro trimestre de 2022 e de alta de 4,2% no ano.

O mercado agora espera pelo índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) em janeiro será divulgado às 10h30, e pelo leilão de LTN e NTN-F do Tesouro (11h00).

Às 9h30 desta quinta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 estava em 12,270%, de 12,262% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 marcava 11,19%, mesma taxa do ajuste anterior, e o vencimento para janeiro de 2027 exibia taxa de 11,21%, de 11,19% no ajuste de quarta-feira.