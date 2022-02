Com 27 horas de bateria, Beats Fit Pro é anunciado no Brasil por R$ 2.599

Da Redação, com assessoria

Lançado em novembro nos Estados Unidos, o Beats Fit Pro foi anunciado no Brasil nesta quarta-feira (9). A fabricante, no entanto, não divulgou quando o modelo poderá ser adquirido, uma vez que se limitou a dizer que estará disponível em breve no site da Apple. O preço sugerido é R$ 2.599 e são quatro cores para escolher: preto, branco, cinza e lilás.

Experiência de som

O Beats Fit Pro chega com três modos de audição. O cancelamento automático de ruído (ANC) presente em outros produtos da marca, anula os barulhos externos, isolando o usuário. Já o modo ambiente mantém os sons produzidos ao redor.

A equalização adaptativa, por sua vez, é ativada quando os modos ANC e ambiente estão desligados. Alimentado pelo áudio computacional da Apple, o microfone interno identifica o som em atividade e ajusta automaticamente frequências baixas e médias de acordo com o formato auricular.

Controles

Beats Fit Pro usa sensores de detecção de pele para reproduzir e pausar automaticamente o conteúdo quando os fones são colocados ou removidos dos ouvidos. O botão “b” controla músicas, realiza chamadas e alterna os modos de escuta. Durante as ligações telefônicas, os microfones voltados para a parte externa permitem que os sons exteriores sejam ouvidos junto da música reproduzida.

Duração da bateria

O maior destaque do Beats Fit Pro, por sua vez, é o desempenho da bateria. Quando os modos ANC ou ambiente estão ativos, cada fone reproduz até seis horas de som. O estojo de transporte carrega via USB-C e fornece 21 horas adicionais, totalizando até 27 horas. No modo equalização adaptativa, dura até sete horas e 30 horas, respectivamente. Ao usar o Fast Fuel, cinco minutos de carga proporcionam até uma hora de autonomia.

