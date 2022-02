Ironia para mostrar descaso em Mauá

Da Redação



10/02/2022 | 09:43



Crítico da gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT) na Prefeitura de Mauá, a quem faz oposição ferrenha na Câmara, o vereador Sargento Simões (Podemos) decidiu usar de ironia para apontar o descaso da administração na manutenção de vias do município. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar armou cenário no qual usou até mesmo personagem transformado em pescador, com vara, anzol e cadeira, para mostrar buraco cheio de água em rua da Vila Vitória. No vídeo, diz que o governo está colaborando para o entretenimento da população ao deixar que crateras no asfalto virem pesqueiros. E questiona o rapaz da vara, que responde: "Estou vendo se pego uma traíra aqui". A iniciativa de Simões faz lembrar o ex-vereador da cidade Manoel Lopes, que costumava entrar em buracos no asfalto para denunciar a falta de cuidado e o desrespeito aos moradores.

Bastidores



Novo líder

Vereador Carlos Ferreira (PSB) foi definido como novo líder do governo do prefeito Paulo Serra na Câmara de Santo André, na tarde de ontem. O parlamentar assume vaga que pertenceu ao vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB), que abandonou o cargo, ainda no ano passado. A relação de Minhoca com a gestão Paulo Serra degringolou após o vereador teimar em sair candidato a deputado estadual, o que não agradou ao prefeito tucano. O nome de Carlos Ferreira estava na pauta desde a saída de Minhoca.

Azedou ­ 1

Após afirmar que o governo da Alemanha não deveria ter encerrado o partido nazista, o deputado Kim Kataguiri (DEM) cancelou agenda que faria hoje em São Bernardo. Como seu posicionamento em episódio do programa Flow Podcast reverberou negativamente, Kim avaliou reduzir o máximo possível a participação em agendas públicas. Aliás, ele e o youtuber Monark, que no programa defendeu a existência de um partido nazista no País, viraram alvo de investigação da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Azedou ­ 2

O evento de Kim, liderança do MBL, contaria com as presenças do vereador de São Bernardo Glauco Braido (PSD) e de Pedro Umbelino, de São Caetano, também integrantes do movimento. No entanto, o vereador Márcio Colombo (PSDB), de Santo André, sequer foi convidado. Colombo, que faz parte do MBL, estaria sendo fritado pelo grupo devido à sua postura política.