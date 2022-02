Justiça decreta prisão de Carlinhos Mendigo

10/02/2022 | 09:10



A polêmica envolvendo o Carlinhos Mendigo e a pensão alimentícia continua! Segundo a jornalista Fábia Oliveira, a justiça decretou a prisão do humorista, que pode ser preso a qualquer momento.

O artista deve pensão ao filho de 10 anos de idade, fruto do seu antigo relacionamento com a ex-bailarina Aline Hauck. Ainda, segundo a colunista, a Polícia Civil já está com o mandado em mãos. Ele chegou a ser intimidado a pagar a dívida em três dias, ou justificar um motivo razoável para não cumprir com o débito, mas como não pagou e não apresentou uma explicação o mandado de prisão foi decretado.

O saldo devedor do humorista está em aberto desde 2013 e totaliza cerca de 374 mil reais. Lembrando que este valor não está com juros e correção.

Vale lembrar que no final de 2021, Carlinhos se envolveu em outra polêmica e foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por LGBTfobia.