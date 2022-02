'We Don't Talk About Bruno', repete sucesso de famosas músicas de filmes

10/02/2022 | 09:00



Em Encanto, Bruno é um dos tios da personagem principal Mirabel Madrigal, que prevê o futuro. Mas suas previsões negativas assustam as pessoas ao seu redor e por isso ele decide ir embora. Desde então, ninguém fala sobre Bruno. Em uma cena digna de grandes musicais, os personagens explicam o porquê enquanto cantam We Don't Talk About Bruno, que na versão brasileira virou Não falamos do Bruno.

A música conquistou o público e se tornou um fenômeno nos principais charts do mundo, figurando em primeiro lugar da Billboard Global 200.

Mas We Don Talk About Bruno não é a primeira música vinda de um filme que faz tanto sucesso e que conseguiu ficar no topo de listas de mais ouvidas no mundo. A própria Disney já fez isso antes com o sucesso Let It Go, da animação Frozen, em 2013. A versão cantada por Idina Menzel também explodiu nos charts quando o longa animado foi lançado.

Entre canções originais e regravações, algumas músicas ficaram marcadas por fazer parte de filmes e vice-versa. Afinal, quem não lembra de O Guarda-Costas (1992) quando escuta o agudo de Whitney Houston em I Will Always Love You ou de Titanic ao ouvir os primeiros acordes de My Heart Will Go On? Abaixo, alguns sucessos que também fizeram muita gente sair do cinema cantarolando.

Over The Rainbow - O Mágico de Oz (1939)

A música composta para a versão para o cinema de O Mágico de Oz (1939) é interpretada por uma jovem Judy Garland, enquanto vivia Dorothy Gale, a menina que viaja em um tornado para uma terra mágica junto com seu cãozinho de estimação Toto. Over The Rainbow é uma das canções mais famosas da história do cinema e chegou a ganhar o Oscar de Melhor Canção Original, além de ter sido regravada inúmeras vezes. No Brasil, ganhou uma versão na voz de Luiza Possi, Além do Arco-íris, e foi trilha sonora da novela Chocolate com Pimenta. Dá para ver o filme na HBO Max.

Let It Go - Frozen (2013)

A música é cantada pela estrela da Broadway Idina Menzel no filme Frozen, da Disney. No longa de animação, Menzel interpreta a princesa Elsa, que abandona seu palácio para viver sozinha em um castelo de gelo. Enquanto se liberta de medos de seu passado, ela entoa a música e constrói uma nova vida. Na trilha sonora original do filme, a canção também tem uma versão cantada por Demi Lovato, mas foi a versão de Menzel que cosquistou o público. A música também ganhou o Oscar de Melhor Canção Original. O filme está disponível na Disney+.

I Will Always Love You - O Guarda-costas (1992)

Em 1992, a regravação do sucesso de Dolly Parton encantou milhares de pessoas na voz única de Whitney Houston e que foi trilha do filme O Guarda-costas. No filme, que está disponível na HBO Max e que tem Whitney como protagonista ao lado de Kevin Costner, a música é cantada pela própria cantora, que vive uma artista ameaçada de morte.

Shallow - Nasce Uma Estrela (2018)

A canção faz parte do remake mais recente de Nasce Uma Estrela, que tem Lady Gaga como protagonista ao lado de Bradley Cooper. A música é interpretada pelos dois e fez sucesso nas rádios e nos serviços de streaming. Uma versão brasileira foi feita pela cantora Paula Fernandes em parceria com Luan Santana. Ao contrário da original, Juntos (Shallow) não fez tanto sucesso quanto sua versão original. O filme também pode ser visto na HBO Max.

My Heart Will Go On - Titanic (1997)

A música tema de Titanic, drama de James Cameron com Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, ganhou o mundo na voz de Céline Dion. Originalmente, a composição foi pensada para ser que apenas instrumental, mas Cameron foi convencido a incluir uma versão com letra e a própria Céline precisou ser convencida a gravar o que se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira. My Heart Will Go On venceu o Oscar de Melhor Canção Original e três prêmios Grammy: Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Canção para Mídia Visual. O longa está disponível na Star+.