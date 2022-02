Festival de balões vai animar a Flórida em maio

Redação

A segunda edição do festival de balões Up Up & Away Florida Hot Air Balloon promete animar Lakeland, na região da Flórida Central, nos Estados Unidos, entre 6 e 8 de maio. O evento, que deve reunir mais de 25 mil pessoas, terá uma ampla variedade de entretenimento, incluindo passeios de balão amarrado, subidas em massa, bandas ao vivo, show de carros, tours de helicóptero, vendedores e atrações gastronômicas.

Festival de balões na Flórida

O entretenimento e as atividades ao longo do dia foram ampliados. A música ao vivo manterá os níveis de energia altos, com bandas como Rico Monaco Band e Audio Exchange no palco durante à noite. Serão oferecidas atividades relacionadas ao próprio balonismo e uma nova área VIP proporcionará experiências aprimoradas perto de toda a ação.

O Up Up & Away Hot Air Balloon Festival será realizado no SUN ‘n FUN Expo Campus, localizado no lado sul do Aeroporto Internacional Lakeland Linder. Os ingressos e pacotes de camping no local já estão à venda. Detalhes sobre compras de passeios de balão e amarrados estarão disponíveis em breve.

A missão do evento é fornecer oportunidades a organizações sem fins lucrativos locais para arrecadar fundos, participando do apoio e operacionalização do evento, bem como promovendo a missão de sua própria entidade. Apenas em seu primeiro ano, o festival doou US$ 10 mil para o Aerospace Center for Excellence por seus programas STEM voltados para jovens.

