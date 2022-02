Shoppings projetam aumento de 13,8% nas vendas

10/02/2022 | 08:38



As vendas no setor de shoppings centers devem crescer 13,8% em 2022 na comparação com 2021, alcançando o patamar de R$ 181 bilhões, de acordo com estimativa divulgada pela Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers).

"O aumento nas vendas nos shoppings já em operação e a abertura de novos shoppings vão contribuir para uma melhora do setor", prevê o presidente da Abrasce, Glauco Humai. "Acreditamos que as pessoas vão consumir mais e aumentar o tíquete médio das compras. E o nível de visitas aos shoppings ainda está abaixo do potencial", complementa.

A Abrasce estima 13 inaugurações neste ano contra apenas cinco no ano passado. Estão previstas cinco novas unidades na região Sudeste, três na Nordeste, três na Sul e dois na região Centro-Oeste.

Do total de 620 empreendimentos em operação, 8% dos shoppings passaram por algum tipo de expansão da área em 2021. Para os próximos anos, 28% pretendem realizar ampliações.

O presidente da Abrasce se diz otimista para 2022, porém, com uma boa dose de cautela. Pelo lado positivo, ele considera pouco provável que haja novas restrições para o funcionamento do comércio, já que a vacinação está avançada.

Ele também cita que, embora as vendas gerais do varejo estejam desacelerando, os shoppings costumam ter um desempenho melhor que o comércio de rua.

Outro ponto positivo é que a área desocupada nos shoppings deve cair de 6,1% para uma faixa de 5% a 6%, se aproximando do patamar de 4,2% visto antes da chegada da pandemia (fevereiro de 2020). Há uma demanda saudável de lojistas por espaços nos centros de compras, segundo ele.

Por outro lado, há uma preocupação crescente com os rumos da economia e política. Os níveis alto de juros, inflação e desemprego, somados às incertezas vindas do período eleitoral, devem pressionar o bolso da população e inibir investimentos empresariais.