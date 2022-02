São Caetano leva 2 a 1 da Lusa e fica mais longe do G-8 da A-2

Dérek Bittencourt



10/02/2022 | 08:40



O São Caetano colecionou mais um revés no Campeonato Paulista da Série A-2. Ontem à noite, no Estádio do Canindé, o Azulão saiu na frente da Portuguesa, mas acabou sofrendo a virada e saiu de campo derrotado: 2 a 1. O resultado deixou o time dois pontos abaixo do G-8 (grupo dos que se classificam à segunda fase) e apenas dois acima do Z-2 (zona de rebaixamento).

O jogo começou em ritmo alucinante e, aos 30 segundos, após cobrança de lateral, o goleiro Thomazella não conseguiu dominar, perdeu no jogo de corpo para Nathan Ferreira, que rolou para Damasceno abrir o placar da partida. Ainda na etapa inicial, entretanto, a Lusa buscou a igualdade. Após cruzamento da direita, Luís Augusto não conseguiu segurar e Luan empurrou para as redes: 1 a 1.

Na etapa final, a Portuguesa partiu para o ataque e chegou à virada em belo gol do volante Diogo Marzagão, que colocou o time da Capital na liderança do torneio, com 13 pontos em 15 disputados.