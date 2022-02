Netuno larga na frente, sofre virada e busca empate com o Ituano

Dérek Bittencourt



Em jogo bastante disputado e quente no Estádio do Inamar, ontem à tarde, o Água Santa somou mais um ponto no Campeonato Paulista. É bem verdade que poderiam ser três, já que saiu na frente do Ituano. A equipe do Interior, no entanto, virou o jogo, mas o Netuno foi buscar a igualdade, ou seja, o ponto acrescentado à contabilidade do representante de Diadema ficou de bom tamanho. Com o resultado, o Água Santa chegou aos quatro pontos no Paulistão, na quarta colocação do Grupo A, enquanto o Ituano alcançou oito, no terceiro lugar do Grupo C.

Fernandinho abriu o placar para o Água Santa aos 13 minutos. Após receber passe de Rhuan, da esquerda, o atacante (ambos são ex-jogadores do Ituano, inclusive) mandou no canto de Pegorari: 1 a 0.

Confirmando sua boa campanha, o Ituano conseguiu empatar aos 25: após cobrança de escanteio, Léo Santos se antecipou à marcação e deixou tudo igual no Inamar.

Na segunda etapa, o Netuno reassumiu o controle e teve grande chance de marcar com Caio Dantas, que acertou o travessão. Praticamente na sequência, o Ituano virou, com Rafael Elias, após grande passe de Neto Berola.

Entretanto, aos 19, Dadá Belmonte foi derrubado na área, pênalti convertido por ele próprio: 2 a 2, placar final.

Para o jogo contra o Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto, o técnico Sérgio Guedes terá de remontar o sistema de marcação. Isso porque Hélder, Rodrigo Sam e Cristiano receberam os terceiros cartões amarelos e estão automaticamente suspensos.