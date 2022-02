Santo André vacila no fim de novo e perde do São Paulo

Dérek Bittencourt



Pelo segundo jogo consecutivo o Santo André deixa pontos importantes escaparem nos acréscimos. Depois de levar o gol de empate do Mirassol, domingo, aos 51 minutos do segundo tempo, ontem, no Morumbi, após desperdiçar chances inacreditáveis e ter bom desempenho defensivo, o Ramalhão deu mole aos 46 da etapa final, Marquinhos marcou e permitiu que o São Paulo vencesse pela primeira vez na temporada e no Campeonato Paulista. Assim, passadas cinco rodadas, os andreenses, que poderiam estar com nove pontos, têm apenas cinco, no Grupo D, enquanto o Tricolor chegou a quatro, no Grupo B.

Após o desgastante jogo em Mirassol e pensando no duelo de sábado contra a Ferroviária, o técnico Thiago Carpini decidiu mandar a campo o Santo André praticamente todo reserva. Apenas Serginho, que não havia viajado ao Interior, foi escalado desde o início ontem. Do outro lado, o pressionado São Paulo, do mais pressionado ainda Rogério Ceni, escalou o considerado time ideal.

Os são-paulinos, por toda a situação, tiveram amplo domínio na etapa inicial. Aos cinco minutos, Calleri apresentou o cartão de visitas, mas Fabrício fez grande defesa. Porém, rapidamente o Santo André conseguiu se arrumar e anular as tentativas adversárias. Ao São Paulo restou alçar bolas na área, nas quais a zaga foi superior em quase todas. Em três, porém, Diego Costa, Calleri e Sara levaram a melhor e quase abriram o placar.

Na segunda etapa, o Santo André percebeu que poderia até mesmo vencer o São Paulo. E, aos oito, teve grande chance para isso. Após grande jogada, Dudu Vieira serviu Nescau, sem goleiro, de frente para o gol, mas o atacante inacreditavelmente mandou por cima. Aos 16, Rigoni respondeu, mas Fabricio fez grande intervenção. Aos 26, Rigoni mandou falta no travessão. A pressão era grande até que, aos 46, Eder cruzou rasteiro, a bola atravessou a área e encontrou Marquinhos, que bateu firme e definiu: 1 a 0.