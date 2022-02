Rumo à descentralização

Do Diário do Grande ABC



Santo André deve contar, até 2024, com UPA (Unidade de Pronto Atendimento) instalada no Jardim Carla. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Paulo Serra (PSDB). A localização estratégica do equipamento de saúde permitirá que se socorram dele, caso necessitem, os 150 mil moradores da populosa região da Vila Luzita. Descentralizar o atendimento, fazendo com que os braços do poder público atinjam localidades mais periféricas, é fundamental para garantir o bem-estar de toda população. Planejar o futuro dos grandes aglomerados urbanos é proporcionar a ramificação das estruturas que acolhem os cidadãos.



Assegurar assistência médica de média complexidade com agilidade e equipamentos modernos, função das UPAs, em bairros com grande concentração populacional aumenta as chances de sobrevida dos pacientes. Quanto menor o intervalo entre a manifestação dos primeiros sintomas, qualquer que seja a doença, e o socorro especializado, maior a possibilidade de salvamento – de tão precisa, a relação entre uma e outra é quase uma equação matemática.



A escolha do endereço onde vai funcionar a sétima UPA da cidade foi planejada. Vive na região da Vila Luzita quase um quinto de todos os 723 mil andreenses. Para impedir que os moradores de área tão densamente povoada tenham de percorrer longas distâncias para receber atendimento médico, a Prefeitura pretende investir R$ 6 milhões na construção do prédio, sendo que o governo federal se comprometeu com o prefeito a arcar com 70% do custo mensal do equipamento, que funcionará 24 horas.



A UPA do Jardim Carla ajudará a expandir o atendimento na área da saúde, mas a estratégia de descentralização pode – e deve – ser replicada nos demais departamentos da administração andreense, como o da educação, do lazer e do esporte. Levar atividades essenciais para perto do cidadão melhora não apenas a qualidade de vida das pessoas, mas torna a experiência da vida urbana mais humana e menos dispendiosa. É, pois, o caminho certo a ser percorrido.