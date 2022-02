Sto.André terá UPA no Jd.Carla para atender 150 mil moradores

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/02/2022 | 01:01



Santo André vai construir uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Jardim Carla para atender à demanda da região da Vila Luzita, que conta com aproximadamente 150 mil moradores. O equipamento vai funcionar 24 horas, sete dias por semana, e será o sétimo do tipo no município. A unidade foi viabilizada depois de reunião do prefeito Paulo Serra (PSDB) com técnicos do Ministério da Saúde, ontem pela manhã, em Brasília. O centro médico custará R$ 6 milhões aos cofres do município e, depois de pronto, terá 70% do custeio mensal pago pelo governo federal.

A UPA será construída em terreno municipal de quase 1.000 metros quadrados entre a US (Unidade de Saúde) Jardim Carla, que funciona das 8h às 17h, e a EE (Escola Estadual) Nelson Pizzotti Mendes. De acordo com a Prefeitura, o projeto e a licitação da obra devem ser realizados ainda no primeiro semestre deste ano e a construção começa logo na sequência. O prazo para entregar a UPA para a população é abril de 2024.

“Essa região tem um terço dos moradores de Santo André e, por isso, é estrategicamente importante para a rede termos uma unidade 24 horas, funcionando sete dias por semana, para atender à demanda de uma região extremamente populosa. Vai fazer muita diferença”, aposta o prefeito Paulo Serra. “Como é porta aberta, tem um custo muito alto. Não teríamos condições de tocar um equipamento deste porte apenas com verba do município, sem ajuda do governo federal. Por isso fomos até Brasília, mostramos ao Ministério da Saúde a necessidade de ter um equipamento deste naquele local por meio de mapas e números e conseguimos credenciar essa unidade no Ministério da Saúde”, acrescentou o Paulo Serra.

EDUCAÇÃO

Paulo Serra aproveitou a viagem a Brasília para comprovar ao Ministério da Educação os gastos na construção de creches na cidade. “Prestamos contas do Proinfância (programa de assistência financeira aos municípios para a construção, reforma e aquisição de equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas públicas da educação infantil). O governo federal liberou (recursos para) construirmos dez creches e já entregamos nove. Vamos entregar a décima em março, que é a Mirante I (no Jardim Mirante). Todas as obras tiveram financiamento de 90% do governo federal”, comentou o prefeito.

Paulo Serra também anunciou o planejamento para construir mais cinco creches no município, sendo duas em Utinga, uma no Jardim Utinga, uma na Vila Guarani e uma na Vila Tibiriça. “Também fomos avisar o Ministério da Educação que vamos construir mais cinco creches. Percebemos forte migração da rede privada para a rede pública depois da pandemia da Covid e estamos nos preparando para dar conta desta demanda crescente e seguir sem defict de vagas”, finalizou o tucano.