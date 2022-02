Siqueira: 'PT tem direito de escolher Haddad; o PSB escolheu, será Márcio França'

09/02/2022 | 21:12



O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou nesta quarta-feira, 9, que o candidato do partido para o governo de São Paulo será Márcio França, em reação a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que não vai abrir mão da candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad na disputa estadual.

"O PT tem todo direito de escolher seu candidato. O PSB, também escolheu, será Márcio França", afirmou Siqueira, ao Estadão. Além de lançar França, o PSB é o partido mais cotado para abrigar o ex-tucano Geraldo Alckmin, apontado para compor a chapa lulista como vice-presidente. A decisão pode influenciar também a composição de uma federação entre PT, PSB, PC do B e PV. As duas principais legendas do grupo já admitem a possibilidade de haver palanques distintos em São Paulo.

Nas negociações para uma possível federação com o PSB, o PT abriu mão da candidatura do senador Humberto Costa ao governo de Pernambuco, privilegiando o candidato escolhido pelo governador pessebista Paulo Câmara. Em entrevista à Rádio Clube, Lula afirmou que, na negociação, o PT deverá ter a indicação de um nome ao Senado no Estado, em compensação.