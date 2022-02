Corrida e Caminhada Solidária de Mauá ganha reconhecimento internacional

Carolina Helena

Especial para o Diário



09/02/2022 | 17:22



Corrida e Caminhada Solidária, que faz parte da campanha Doa Mauá, foi destaque na página do Giving Tuesday, um movimento internacional de incentivo à generosidade. A prova pedestre foi realizada no dia 12 de dezembro de 2021 e reuniu cerca de 1.000 participantes.

Cada um dos inscritos contribuiu com 1 kg de alimento não perecível, que foi destinado para o Fundo Social de Solidariedade. Além dos alimentos, todas as doações feitas pela plataforma virtual da campanha foram destinadas para as 12 ONGs (Organizações não Governamentais) participantes.

A campanha foi considerada um sucesso pelos organizadores. ao arrecadar mais de 1 tonelada de alimentos e mais de R$ 35 mil em doações.

O Giving Tuesday é um movimento global de generosidade que foi criado em 2012 com uma ideia simples: um dia em que as pessoas são incentivadas a fazerem o bem. Desde então, tornou-se um movimento global durante todo o ano que inspira centenas de milhões de pessoas a doar, colaborar e celebrar a generosidade.

Ações simples como fazer alguém sorrir, ajudar um vizinho ou estranho, solucionar um problema, ou dar um pouco do que se tem para quem precisa de nossa ajuda, são incentivadas pelo movimento.