Heitor Agricio

Especial para o Diário



09/02/2022 | 16:34



O jovem venezuelano, Marcelo Antônio Larez Gonzalez, 21 anos, foi assassinado no dia 3 de fevereiro após uma discussão com o locatário da casa onde morava, na Rua Rio de Janeiro, no Jardim Oratório, em Mauá. O crime ocorreu por conta de uma dívida de R$ 100 referente ao aluguel do espaço.

A discussão foi iniciada pelo autor do crime, Alberto Pimentel de Oliveira, 41 anos, que foi cobrar a dívida do jovem já em posse da arma de fogo. Após bate-boca, Alberto atirou contra Marcelo. O venezuelano estava com sua companheira – e testemunha do caso-, Eliannis Del Valle, 24, que afirma que a situação ficou mais intensa após Marcelo citar uma outra dívida, de R$ 300, do autor do crime com o irmão de Eliannis. O jovem foi baleado no peito por Alberto, que empreendeu fuga logo em seguida.

A companheira do autor do crime confirmou a versão contada por Eliannis e adiciona que antes de partir Alberto disse a ela: “Não se preocupe, estou bem, estou indo embora.”

A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegarem no endereço o jovem já se encontrava morto na sala de sua própria casa. As testemunhas foram levadas para a delegacia onde prestaram depoimento.

Por meio de nota a secretaria estadual informa : “A Polícia Civil de Mauá esclareceu o homicídio de um homem, de 21 anos, ocorrido na última quinta-feira (03), no Jardim Oratório. Após investigações, agentes do 1º DP do município identificaram o autor do crime, que teve a prisão temporária decretada e foi detido nesta terça-feira (08). A unidade trabalha para finalizar o inquérito e relatá-lo ao Poder Judiciário.”