Prefeitura de Rio Grande da Serra implanta base do SAMU na UBS do Centro

Da Redação



09/02/2022 | 16:21



O município de Rio Grande da Serra inicia implantação de uma base do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O prefeito Claudinho da Geladeira vistoriou, na manhã desta quarta-feira (09/02), a ambulância de suporte básico de vida. O local ficará sediado na UBS do Centro (Rua Prefeito Cido Franco, 500, Vila Arnoud) e deve entrar em operação em 10 dias úteis. Além do chefe do Executivo, a vistoria contou com a presença dos secretários Dr. Walter Cordoni (Saúde) e Admir Ferro (Governo), do vereador Zé Carlos, de Ronaldo José de Oliveira, coordenador Geral do SAMU de Mauá - que atende a microrregião formada por Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra -, e Rogério Gonçalves da Cunha, coordenador de Frota do SAMU de Mauá.

"Uma grande notícia para Rio Grande da Serra! Mais uma ação de nosso governo que tem trabalhado intensamente para melhorar a saúde de nossa cidade. Com esta nova base, o tempo de resposta para atendimento cairá de 15 a 20 minutos, de quando o veículo saía de Mauá, para menos de 5 minutos, dependendo de onde for a chamada. Meus agradecimentos ao prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, por ter cedido esta ambulância para nossa cidade. Isso contribuirá para a rapidez no atendimento dos munícipes de Rio Grande da Serra", disse o prefeito Claudinho da Geladeira, ao vistoriar o veículo cedido pelo SAMU.

A base central de operações do SAMU permanece em Mauá, que continuará coordenando as operações e da qual a base de Rio Grande da Serra é subordinada. A equipe que fará o atendimento é de Rio Grande da Serra e, atualmente, está em treinamento. Em 2021, o SAMU fez uma média mensal de 325 atendimentos em Rio Grande da Serra. O secretário de Saúde, Dr. Walter Cordoni, enfatizou a importância de se ter a base no município. "Estamos qualificando o atendimento de urgência e emergência em nossa cidade. Contar com esta ambulância é oferecer um atendimento mais apropriado e seguro para a população", afirmou.

SAMU - O SAMU funciona 24h por dia atuando no socorro rápido de pacientes com necessidade de encaminhamento a unidades que oferecem serviços de urgência ou emergência. O acionamento se dá pela ligação gratuita à Central de Regulação de Urgências, pelo número 192. O SAMU deve ser acionado em situações de urgência e emergência como problemas cardiorrespiratórios, intoxicação exógena, crises convulsivas, acidente vascular cerebral (AVC), acidentes com produtos perigosos, queimaduras graves, trabalho de parto onde haja risco para mãe ou para o feto, tentativas de suicídio, acidentes automobilísticos com vítimas, afogamentos, choques elétricos, entre outros.