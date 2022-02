Bruno Ahmed emagrece oito quilos e adota novo visual para viver Alemér em Reis

09/02/2022 | 16:10



Uma nova fase pede um novo visual, não é mesmo? Bruno Ahmed emagreceu mais de oito quilos e adotou longas madeixas longas para interpretar o príncipe filisteu Alemér na próxima superprodução bíblica da Record TV, intitulada Reis. Na trama, que será dividida em temporadas, o jovem é o filho caçula dos reis Guedór, vivido por Anselmo Vasconcelos, e Anainér, na pele de Sílvia Pfeifer. Bonito e com porte atlético, Alemér é considerado o mais cativante dos quatro irmãos. Excelente soldado, consegue sempre o que quer, principalmente por usar sua posição privilegiada para conquistar regalias. Sendo assim, para dar vida ao personagem, Bruno passou por um processo complexo de preparação física

Foi uma supressa muito boa o convite para o Alemér. Quando soube que era um príncipe, guerreiro, que luta de espada, monta à cavalo e que teria pouco tempo, cerca de 15 dias, para o começo das gravações, senti que precisava preparar meu corpo pra esse novo personagem, pra aguentar todo o ritmo de filmagem e preparação e ficar ainda mais no perfil do personagem. Pra essa mudança física fui numa médica endócrina, num nutricionista, intensifiquei os treinos com personal e o pilates. Senti algumas dores musculares por conta dos treinos de espada, lança, montaria, junto com academia. O pilates ajudava a fortalecer e alongar a musculatura. Em pouco mais de dois meses perdi mais de oito quilos. Estou muito feliz com o resultado e sigo mantendo com o acompanhamento dos profissionais, disse.

Além do corpo, o ator também colocou megahair e contou que o processo durou quase 12 horas.

Quando finalizamos eu era outra pessoa. O cabelo grande te dá uma sensação diferente. Nos primeiros dias incomoda. Você tem que se entender com ele, como ajeitar, como prender. Pra dormir incomoda um pouquinho até achar uma posição rsrs. Mas depois que ele assenta, te dá poder, brincou.