Após passar mal, Andressa Urach ficará hospitalizada até dar à luz

09/02/2022 | 16:10



Susto! Andressa Urach, que está grávida de oito meses, precisará ficar hospitalizada até dar à luz ao seu segundo filho, Leon - ela também é mãe de Arthur, 16 anos de idade, fruto do seu primeiro casamento.

Thiago Lopes, marido da influenciadora, é quem deu a notícia ao publicar uma foto dela no Instagram nesta quarta-feira, dia 9.

Andressa vai ficar internada no hospital até o nascimento do Leon. Não vamos ter a oportunidade de fazer chá de fralda. Com a permissão de Deus e a ajuda dos médicos estamos vencendo um dia de cada vez e conseguindo segurar o Leonzinho na barriga! Completando 34 semanas hoje. Hoje são cinco dias de vitória, um dia na barriga são três a menos na UTI, escreveu Thiago na legenda da publicação.