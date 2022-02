Asseio corporal. Combate à raiva. Noções sobre nutrição. Estamos em 1958...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/02/2022 | 05:56



Marly Aparecida Gazzi Setti teve o cuidado de guardar os livretos e cartazes de uma época, idealizados pelos técnicos da saúde pública estadual, editados pela Imprensa Oficial e cujas capas vão descritas para esta série que nos conduzem aos anos 50.

Outras campanhas as antecederam. O mal de bexigas ou varíola foi uma doença terrível observada em séculos passados. As vítimas eram afastadas do convívio social. Os mortos sepultados em cemitérios específicos, distantes dos aglomerados humanos, como foi o Cemitério dos Bexiguentos do século XIX que existiu num ponto do Caminho do Pilar, onde está a Casa da Esperança, em Santo André.

Os males da chamada gripe espanhola de 1918 ainda preocupavam nos anos 50, daí as campanhas de então de prevenção da gripe.

Pelos anos e décadas seguintes, novas epidemias viriam, como a da meningite dos anos 1970, que exigiu um grande esforço para ser enfrentada – estão muito presentes as filas, até ao ar livre, para a vacinação contra a meningite.

E antes, muito antes da pandemia do coronavirus que hoje devasta boa parte da humanidade, as campanhas governamentais tinham outros títulos, conforme a coleção de apostilas guardadas pela jovem Marly Gazzi.

Compilamos vários títulos desta coleção de folhetos, curiosamente sem a presença de um mal que marcou época até ser praticamente extinto pela ação do Dr. Sabin, a paralisia infantil – ou poliomielite.

Os títulos que se seguem possuem um ano referencial: 1958. A. Carlos Gama e Fauze Carlos, ora um, ora outro, respondiam pela Secretaria de Saúde Pública e da Assistência Social. E a Seção de Propaganda e Educação Sanitária espalhava pelo Estado de São Paulo cartazes que alertavam sobre os seguintes temas:

Necessidade do asseio corporal.

Combate à malária

Combate à desidratação

Combate à raiva

Combate à esquistossomose

Combate às moscas

Combate à moléstia de chagas

Noções sobre nutrição

O que se dee saber sobre febre tifoide e disenteria

O que se deve saber sobre gripe

O que se deve saber sobre BCG

Combate à tuberculose



SÁBADO EM MEMÓRIA - Aulas de puericultura

CAMPANHAS. Modelos de apostilas e cartazes da saúde pública em 1958: o alvo preferencialmente voltado à orientação da mulher



Crédito das fotos – Acervo: Marly Aparecida Gazzi Setti; reproduções: Paulo Cesar Teixeira Nunes

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 10 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1763

CARNAVAL – Santo André não terá este ano (1972) os grandes desfiles carnavalescos do passado pelo centro da cidade. O prefeito Newton Brandão não concedeu verba para os clubes, blocos e ranchos que participariam dos desfiles.

EM 10 DE FEVEREIRO DE...

1902 – Segunda-feira de Carnaval. Choveu. Mas os folguedos estiveram mais animados no Centro de São Paulo.

1917 – A professora Esther Gomes Pinto Monteiro é nomeada substituta efetiva do Grupo Escolar de São Bernardo; é concedida licença à professora Amélia Costa, do mesmo grupo.

1922 – Companhia Industrial de Ribeirão Pires convoca assembleia geral extraordinária em sua sede, à Rua Libero Badaró, 134, 2º andar. Em pauta: reforma do estatuto com redução do capital; projeto de arrendamento ou cessão das pedreiras da companhia.

1947 - Criado o primeiro ginásio estadual de Santo André, e Grande ABC, o Américo Brasiliense: 70 anos de uma linda história.

1952 – O Cartório de Paz do Segundo Subdistrito de Utinga, em Santo André, muda para a Avenida Antonio Cardoso, 45.

Em Santos, Lei do Acesso: no campo da Portuguesa, segunda partida da série de melhor de três: Jabaquara 2, XV de Jaú 0. Como o XV venceu a primeira, haverá necessidade de nova partida, a ser realizada no Pacaembu.

O avião em que viajava o Corinthians para um jogo amistoso em Mococa não conseguiu localizar esta cidade, perdendo-se e retornando a São Paulo. Assim, não se realizou o jogo com o Radium local.

1957 – Simultânea de xadrez em Santo André conduzida pelo campeão paulista Arrigo Prodoscimi, no clube da Cofap. Data: 2-2-1957. Foram 61 partidas, superando o recorde do próprio campeão: 43 vitórias, 11 empates e sete derrotas.

Arrigo perdeu para Domingos Salles Salvestrini, Tom Schmidt, Andrés Caldas, João de Lima, Alfredo Andreoli, Ludvig Prochazka e Marco Fulgo.

Empataram com o campeão: Elza Wilhelm, Roberto Finatti, Jeanete Finatti, Manoel Mathias Brites, Arthur Wilhelm, Vitório Rostagno, Joaquim Gleiber, André Haldni, Wlasta Prochazka, Guerino Botacin e mais um nome não divulgado.

Botafogo, de Ribeirão Preto, novo integrante da Primeira Divisão da FPF: vitória de 1 a 0 sobre o Paulista, de Jundiaí, gol de Dicão, de cabeça, no Parque Antarctica.

No Maracanã, pelo Brasileiro de Seleções: Cariocas 4, Paulistas 0.

1987 – Gislene de Oliveira, rainha da Imperatriz Mauaense, é eleita a Rainha do Carnaval de Mauá; Gilberto Garcia, do Bloco Azul é Branco, é o Rei Momo 87. Escolha ocorreu na AA Industrial.

Pela Segunda Divisão de Futebol, em Campinas, no campo do Guarani: EC São Bernardo 2, União Barbarense 0; Bandeirante 2, Noroeste 0.

HOJE

Dia do Atleta Profissional



SANTOS DO DIA

Guilherme de Maleval (França, 1071 – Itália, 1157). Eremita. A sua conversão ao cristianismo é atribuída a São Bernardo.

Escolástica. Italiana. Viveu entre os anos 480 e 547. Irmã de São Bento, ela fundou o ramo feminino da Ordem beneditina. É invocada contra raios e para obter chuva.

Falecimentos

Santo André

Joanna Gonçalves Luiz, 94. Natural de Uchôa (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Vitorino Paulo, 94. Natural de Angatuba (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo

Antonio Alessi, 94. Natural de Ribeirão Bonito (São Paulo). Residia no bairro Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 4. Jardim da Colina.

Georgete Rodrigues de Castro, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Caetano

Pedro Magnani, 86. Natural de Paraguaçu Paulista. Residia em Salto (São Paulo). Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Roza Tavares de Lima, 99. Natural de Bonito de Santa Fé (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa de Jesus, 96. Natural de Lagarto (Sergipe). Residia no Jardim Novo Pantanal, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em

Diadema. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Josefa Quitéria de Lima Lucena, 95. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Raimundo Antonio Miguel, 84. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Haidee, em Mauá. Dia 5, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

José Cantídio Menino, 99. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia na Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Jovenil Fernandes Saragiotto, 87. Natural de São José do Belmonte (Pernambuco). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.