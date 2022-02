Preparador de goleiros do Cachorrão cita pontos cruciais para bom momento da equipe

Do Diário do Grande ABC



09/02/2022 | 15:56



O EC São Bernardo lidera a Série A-3 do Campeonato Paulista, com sete pontos em três rodadas - na tarde desta quarta-feira, 9, recebe o Sertãozinho no Estádio 1º de Maio. E um dos pontos fortes da equipe vem sendo o sistema defensivo, já que não sofreu gols nos últimos dois jogos. Por isso, o preparador de goleiros João Ricardo fez questão de citar alguns pontos da preparação que vêm dando resultado no torneio.

“A parte tática foi fundamental, já que dei estímulos nos treinos conforme o modelo de jogo que o técnico Renato Peixe gosta. Claro que também fazem diferença as partes técnicas e físicas também. Tivemos bom período de treinamento na pré-temporada, no qual aprimorei as qualidades de cada um e acredito que está resultando agora” exaltou.

Antes do Cachorrão, João também esteve na Portuguesa, São Bernardo FC, Santo André, além do Codion, da China. Em São Paulo, o preparador de goleiro possui aulas abertas na Escolinha Trem das Onze (ao lado de Wilker Moreira), de terças e quintas-feiras.

“O objetivo é fazer crescer e consolidar a academia de Goleiros, que fica localizada na zona norte do Estado. Temos previsão de clínica no meio e no final do ano, e estamos abertos a parceria para o desenvolvimento do projeto”, disse.