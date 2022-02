Morre Tata, técnico da maior série invicta da história do Santo André

Dérek Bittencourt



09/02/2022 | 15:16



Morreu nesta quarta-feira, 9, aos 68 anos, Mário Felipe Peres, o Tata, que fez história como treinador do Santo André e também como auxiliar técnico de Muricy Ramalho nos trabalhos no Santos, no São Paulo e tantos outros, como no São Caetano, no qual foi campeão paulista de 2004. Ele enfrentava há meses um câncer no pulmão.

Tata comandou o Ramalhão em quatro oportunidades, entre 1996 e 1999, mas foi na temporada 1997 que alcançou o recorde histórico do clube de jogos sem perder: foram 24, pela Série A-2 do Campeonato Paulista, sendo 12 vitórias e 12 empates, que levaram a equipe muito perto do acesso à elite - o que, posteriormente, não se concretizou (com outras três derrotas e dois empates no polêmico quadrangular final, o Santo André não foi promovido).

"Foi treinador que teve algumas passagens e a mais lembrada foi aquela de 1997, quando permaneceu 24 jogos invictos na Série A-2. Invencibilidade quebrada naquela cirurgia que o (ex-árbitro) Oscar Roberto Godói nos fez em Itu. Foi profissional extremamente correto, capacidade, vem de escola muito boa, sempre ligado ao Muricy e indiretamente, desde o começo da carreira, ao Telê (Santana). Então é lamentável perder pessoa como o Tata que, bem de saúde, teria muito a acrescentar ao futebol", disse o presidente do Santo André, Sidney Riquetto.

O time base do Santo André naquele campeonato era composto por: Maizena; Leandro Silva, João Marcelo, Sérgio Baresi e Serginho; Roberto Ramos, Bigu, Cilinho e Jorginho; Ivanzinho e Alexandre Bortolatto.

Ao lado de Muricy Ramalho, voltou à região e conquistou o principal título da história do São Caetano: o Paulistão de 2004. Antes, havia levantado o bicampeonato pernambucano pelo Náutico (2001 e 2002), alcançou o bicampeonato Gaúcho pelo Inter (2003 e 2005), a Libertadores e a Recopa Sul-Americana pelo Santos (2011), e o tricampeonato brasileiro com o São Paulo (entre 2006 e 2009). Atual dirigente do Tricolor, Muricy lamentou a partida do companheiro.

"Hoje está sendo um dia muito difícil pra mim, perdi um amigo de mais de 40 anos de amizade que conheci no Bairro do Caxingui em São Paulo. Meu parceiro de futebol, trabalhamos juntos em muitos clubes. Fomos campeões em vários times e ele sempre ao meu lado nos momentos de vitórias e derrotas.

Meus sinceros sentimentos à todos os familiares. Descanse em paz meu amigo", publicou Muricy Ramalho nas redes sociais