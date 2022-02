Obituário - 10 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/02/2022 | 05:26



SANTO ANDRÉ

Joanna Gonçalves Luiz, 94. Natural de Uchôa (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Vitorino Paulo, 94. Natural de Angatuba (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jonas Raimundo de Souza, 92. Natural de Simplício Mendes (Piauí). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Firmilinda de Jesus Esteves Moreira, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Harley Biscaro, 83. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Kazuo Ikebana, 81. Natural do Japão. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Feirante. Dia 6. Memorial Planalto.

Antonio Caravante de Castilho, 81. Natural de Borborema (São Paulo). Residia na Vila Lúcia, em São Paulo, Capital. Empresário. Dia 6, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Ananias Navarro, 80. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zilda Maria Silva Vilella, 80. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ivete Valério, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Pedro da Silva, 70. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ciro Barbosa dos Santos, 66. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Oscar Santana, 62. Natural de Bataguassu (Mato Grosso do Sul). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivone Maria do Carmo dos Santos, 61. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Rosângela Rodrigues dos Santos, 48. Natural de Santo André; Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio Paschoalatto, 47. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Cozinheiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renata Scorssoline da Silva, 40. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Gerente de loja. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laís Gabriele de Brito Silva, 23. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Nagamatsu Ishigama, 102. Natural do Japão. Residia no Jardim Saúde, em São Paulo, Capital. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Helena D’Andrea Habraão, 94. Natural de Iracemápolis (São Paulo). Residia no bairro Indianópolis, em São Paulo, Capital. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Litselotte Helena Amaral, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Jersina Fagundes da Silva, 88. Natural de Igarapava (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Guiomar Sarão dos Santos, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Izabel Santos da Silva, 84. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Luzia Stergue Tojo. 83. Natural de Monte Azul Paulista. Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Júlia Emiko Waga, 82. Natural de Alvares Machado (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Marinalva Rosa de Matos, 82. Natural de Jequié (Bahia). Residia na Vila Ema, em São Paulo, Capital. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Alterio Pedro Ferrari, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Bom Pastor, em Santo André. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

José Batista Lisboa, 80. Natural de Teixeira (Paraíba). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Waldir de Oliveira, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Edir Liamar Pasin Caparroz, 75. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

João da Silva, 74. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Marilene Carvalho, 72. Natural de Aquidabã (Ceará). Residia em Mococa (São Paulo). Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Isabel Maria Prado, 72. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Baeta.

Hélio Gonzales Benites, 66. Natural de Ibiporã (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Gerente administrativo. Dia 6. Jardim da Colina.



Luiz Antunes, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Phoenix.

Maria de Lourdes de Sousa, 61. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Valquiria Alberge Barbosa Silva, 48. Natural de Diadema. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Geraldo Torres, 87. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes de Carvalho Ribeiro, 85. Natural de Pedro II (Piauí). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Vale da Paz.

Saturnino José dos Santos, 82. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Heni Norberto de Brito, 77. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Vale da Paz.

Maria Sônia Borzani, 74. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Juarez Joaquim do Nascimento, 72. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Élio da Silva, 66. Natural de Dionísio (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Vilma Desidério Bezerra, 62. Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Cícero José de Sousa, 46. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.



M A U Á

Jasmira Mendes Pereira, 61. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Andreia Matonovic Jorge Silva, 40. Natural de Mauá. Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Enfermeira. Dia 6, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

José Cantídio Menino, 99. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia na Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Jovenil Fernandes Saragiotto, 87. Natural de São José do Belmonte (Pernambuco). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Luzia Maria da Silva Campos, 79. Natural de Cajuri (Minas Gerais). Residia no km 4 de Ribeirão Pires. Dia 6; Cemitério São José.

Ulcemer Paula Moura, 70. Natural de Castelo (Espírito Santo). Residia na Vila Rica, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.