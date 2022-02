Acidente entre moto, ônibus e caminhão deixa um morto no Centro de Mauá

Renan Soares

Especial para o Diário



09/02/2022 | 15:14



Um grave acidente causou transtorno na Avenida Antônia Rosa Fioravanti na manhã desta quarta-feira (9), no encontro com a Rua do Comércio. Um motociclista chocou-se com um caminhão no sentido Centro e faleceu no local.



Segundo informações de um policial presente no local, o profissional de tecnologia da informação Edgard Francisco Narciso, 39 anos, vinha sentido Centro e ao tentar passar no meio dos carros se desequilibrou, batendo em um ônibus e caindo sobre um caminhão. Edgard não suportou os ferimentos e morreu na hora.



Após a fatalidade, agentes de trânsito bloquearam parcialmente a via - que fica no entorno do Mauá Plaza Shopping - para aguardar o trabalho da perícia. Em um primeiro momento, apenas as faixas em que ocorreu a batida foram interditadas, porém todos os sentidos chegaram a ficar bloqueados por aproximadamente 20 minutos, entre 11h35 e 11h55, causando pequeno engarrafamento nos arredores. Motoristas sentido bairro tiveram de fazer desvio pela Avenida Governador Mário Covas.



Por volta do meio-dia, novamente duas faixas foram liberadas, uma para cada sentido. Nesse mesmo horário, a Rua do Comércio foi aberta apenas em direção ao centro. O acidente será investigado no 1º DP (Distrito Policial) de Mauá.